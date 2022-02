El doctor Carballo explica cómo será la rehabilitación de Antonio Resines tras salir de la UCI: "Falta mucho"

Pablo Motos ha vivido uno de los momentos que más esperaba en las últimas semanas, poder volver a hablar con Antonio Resines. Lo ha hecho en directo en 'El Hormiguero' y el actor ha confesado cómo se encuentra tras haber estado más de 35 días ingresado en la UCI a causa de la covid-19.

El presentador ha recordado que Resines acudió al plató hace unas semanas, tras dar negativo en un test de antígenos, pero un día más tarde el actor dio positivo en una prueba PCR. Inmerso en su recuperación tras haber pasado más de 40 días hospitalizado, Antonio Resines vuelve a demostrar que es un hombre fuerte y lleno de vitalidad con muchas ganas de recuperar su vida anterior con la mayor rapidez posible.

"Fue una semana de debacle. Me recuerdo tosiendo, muy mal y de repente me llevaron al hospital y ya no recuerdo nada. Yo pensé que habían pasado 5 días, como un pequeño desmayo y cuando me desperté el veintitantos de enero me quedé acojonado. Vives un mundo extrañísimo con puntos en común con la realidad, pero se pasa muy mal porque no controlas. Había 14 turnos. Cuando entré yo en la UCI había 97 personas, nos hemos salvado 80, tiene narices", ha narrado el actor.

Conectamos por fin, con nuestro amigo Antonio Resines #CarrascoEHpic.twitter.com/otu7A6U0aT — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 14, 2022





Por último, ha compartido que tiene una "atrofia del 80%" y se mueve con andador, pero asegura que "se recuperará", aunque será un proceso "lento y complicado". Tras contar su experiencia, el actor no se quiere despedir de Pablo Motos sin mandar un mensaje muy claro para todos los espectadores: "Esto es muy serio, que todo el mundo se vacune y se lo tome en serio".





César Carballo valora la recuperación de Antonio Resines

Un día más tarde, el doctor César Carballo ha valorado el estado de salud de Resines, ahora que ya ha recibido el alta. Lo ha hecho desde 'Más vale tarde', donde ha calificado la rehabilitación como "complicada y dura" y asegura que "le va a costar mucho tiempo". Pese a estas palabras, el médico de urgencias ha asegurado que "es una alegría el oír a Resines volver a hablar y estar con nosotros, porque está hablando de un porcentaje de fallecidos en UCI que no es para nada bajo", apuntaba refiriéndose a que de las 97 personas que había ingresadas en Cuidados Intensivos cuando entró él, han sobrevivido 80.

Carballo ha aprovechado este dato para recordar que "seguimos con muchos muertos en nuestro país", además de apuntar a "la clave" para bajar la tasa de fallecidos, "estar vacunado". "Si no hubiera estado vacunado probablemente no lo estaría contando ahora. Le falta mucho por delante, pero ha pasado lo peor", ha asegurado refiriéndose a Antonio Resines tras su paso por la UCI.