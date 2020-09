La discusión entre Alfonso Merlos y Alexia Rivas que estaría detrás de su ruptura personal y televisiva

Alfonso Merlos y Aleixa Rivas , dos de los protagonistas más importantes de nuestra televisión durante el estado de alarma por su historia de amor, han dado por finalizada su relación. El programa de Telecinco 'Socialité' ha descubierto los motivos y se los ha contado a toda su audiencia en el programa de este sábado. Esta historia de amor también tuvo otra protagonista, Marta López, la que hasta el momento era la pareja del periodista y la cual se enteró a través del famoso vídeo de la relación entre Merlos y Rivas.

'Socialité', programa en el que trabajaba la propia Alexia Rivas, se ha puesto manos a la obra y ha querido saber los motivos por los que cupido ha dado por finalizada esta relación. Para ello ha contado con la presencia de Amor Romeira', una antigua amiga de Alexia que ha dicho lo siguiente: "Hay un motivo claro que nadie ha contado".

Las claves de la ruptura entre Alfonso Merlos y Alexia Rivas

Uno de los principales motivos hubiera sido la pérdida de muchos trabajos y colaboraciones tras darse a conocer la relación. Según Amor, este hecho habría provocado más de una discusión: "Se echaban cosas en cara, como haber perdido sus trabajos. Alexia ha intentado conseguir trabajo en otras cadenas y no le ha salido la jugada", ha subrayado la exconcursante de Gran Hermano. Además, Amor también ha desvelado que Alexia Rivas estaría buscando la fórmula para intentar volver a Telecinco, tras dejar la cadena privada de una manera poco oportuna: "Está arrepentida de haber tomado ciertas decisiones cuando empezó con Merlos y se plantea una conciliación con la cadena".

Alexia Rivas y Alfonso Merlos se convirtieron en la pareja de la cuarentena. No obstante, a pesar de mostrar públicamente el amor que se tenían el uno por el otro, han decidido poner punto y final a su relación tras cinco meses juntos. Según ha contado Rivas en una entrevista con Semana, aunque estaban enamorados, su relación ha terminado desgastándose y han decidido tomar caminos diferentes, ya que ambos se encuentran mirando hacia el futuro y con nuevos proyectos profesionales entre manos.

Sin embargo, a pesar de que cada uno ya ha retomado su anterior vida por su lado, la periodista ha aclarado que mantienen una buena relación de amistad, ya que se siguen teniendo mucho aprecio. Durante estos meses, la pareja se ha esforzado cada día y se ha enfrentado a las críticas dentro y fuera de las redes sociales, pero no ha podido ser. Tal y como ha comentado Rivas, por el momento, no existe ni un presenta ni un futuro entre ellos. Es por esto por lo que la comunicadora quiere dejar su vida sentimental a un lado y centrarse en lo profesional.

El rumbo que tomará su carrera como reportera es toda una incógnita, ya que, hace unos meses, mientras trabajaba en 'Socialité', la reportera denunció a La Fábrica de la Tele tras sentirse injustamente atacada. Después de su retirada de la pequeña pantalla, se centró en su perfil como influencer, lo que podría ser su profesión actual, ya que cada vez son más las marcas que confían en ella para promocionar sus productos.

La reacción de Marta López

La noticia ha revolucionado las redes sociales, por lo que también se ha hecho un hueco en los debates de los espacios del corazón, como en 'Ya es mediodía', donde cuentan con Marta López como colaboradora. Asimismo, López se ha pronunciado alto y claro sobre la ruptura y ha confesado que lo sabía desde hace unas semanas.

"Esto viene de hace un mes o mes y algo, pero han estado haciendo el papelón", ha reconocido la ex gran hermano. De la misma manera, la colaboradora ha asegurado conocer a Merlos y opina que "a lo mejor se ha podido aburrir un poco" de "tener a una señora en casa todo el día sin trabajar".

A pesar del daño que le hizo, López no ha dejado de arremeter contra Rivas, de echarle la culpa de la ruptura y de alabar a su ex pareja: "Alfonso es un chico majísimo, superinteligente, un caballero y muy trabajador". Aprovechando la ocasión, la colaboradora no ha podido evitar mandarle un mensaje a Rivas: "Alexia, ya que te ha pasado todo esto, deberías quitar las demandas para poder volver a trabajar".

