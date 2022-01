Un diputado del PSOE, muy crítico con Manu Sánchez por su dardo a los políticos: "Eres tú el que lo hace"

Este martes, Manu Sánchez revolucionó las redes sociales al saltarse el guion nada más arrancar ‘Antena 3 Noticias’ a primera hora de la mañana y mandar una inesperada crítica contra los políticos por su gestión frente a la pandemia. El presentador insistió en que “nos han tomad por tontos”. Unas palabras en las que hizo hincapié al contar cómo ha sido su experiencia tras haber dado positivo por coronavirus y confinarse como consecuencia, además de pedirse la baja para ausentarse en su puesto de trabajo. "Si cada ola que llega quedan más retratados, déjenlo o explíquennos con autocrítica, con sinceridad, la situación", señalaba.

Sus declaraciones sorprendieron a los espectadores y no tardaron en ser analizadas en Twitter, donde tuvieron una gran difusión. Por este motivo, el diputado del PSOE José Zaragoza no dudó en responder al periodista. “Quien te ha tomado por tonto es Ayuso”, comenzaba contestando el político, dirigiéndose directamente a Sánchez. “Al no decir su nombre eres tú el que nos tomas por tontos a los demás”, apuntaba, muy crítico.

Cambio de planes para Iker Jiménez: Cuatro toma una importante decisión que afecta de lleno a 'Horizonte' La cadena ha realizado un notable cambio en su programación en el que se ha visto implicado el programa que presenta el periodista junto a su mujer, Carmen Porter Mabel VelascoMadrid 07 ene 2022 - 05:46

Para justificar su crítica, el político acompañó su mensaje con un vídeo editado en el que intercalaba el llamativo mensaje del presentador con las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid. “La sanidad madrileña se seguirá reforzando y modernizando. Podemos decir con orgullo que Madrid tiene la mejor sanidad de España… Nuestra sanidad pública, que es de primer orden, una de las mejores del mundo… Les anuncio que el gobierno de la Comunidad de Madrid va a repartir un test de antígenos a cada madrileño”, asegura Ayuso en las mencionadas imágenes recordadas por Zaragoza.

Quien te ha tomado por tonto es Ayuso.

Al no decir su nombre eres tú el que nos tomas por tontos a los demás.

pic.twitter.com/TdgSYlwVsH — José Zaragoza (@J_Zaragoza_) January 5, 2022









El discurso de Manu Sánchez: "Nos toman por tontos"

"He sufrido el virus y me han tomado por tonto. Estoy superando lo primero, lo segundo no", comenzaba diciendo el conductor del espacio informativo. Antes de nada, el presentador quiso recordar la llegada de la variante ómicron el pasado 9 de noviembre: "Países como Alemania, Bélgica, Reino Unido, empezaban a batir récords de contagios". "Aparecieron nuestros políticos para decirnos que aquí no iba a pasar lo mismo, que estábamos todos vacunados. Que aquí no iba a llegar así. Nos tomaron por tontos", declaraba el presentador.

“Pasaban los días y ninguna medida, llegaba la Navidad. A dos días de Nochebuena se reunían sólo para que la mascarilla volviera a ser obligatoria en exteriores. Nos tomaban por tontos", insistía el comunicador. "Madrid tiene la mejor sanidad de España. Nos lo dijeron. Me lo dijeron cuando desde mi encierro intentaba contactar con el centro de salud para conseguir la baja. Dos días colgado al teléfono. Me aseguraron que me iba a llamar un rastreador. Dieciséis días después, todavía estoy esperando. Todos los antígenos, todas las PCR, por supuesto, por lo privado. Un dineral. Me tomaron por tonto", contaba, haciendo referencia a su experiencia personal.

“Llegamos a final de año con la sexta ola desbocada, necesitando analizar cada curva, cada incidencia, cada número de contagiados… Todo se paró el día 30, el 31 es Nochevieja, el 1 Año Nuevo, el 2 domingo, ¿Cómo vamos a ofrecer datos? Apagón como si el virus se fuera también de vacaciones. Nos tomar por tontos", se lamentaba. "Señoras y señores políticos, si no toman decisiones, si no solucionan o al menos lo intentan nuestros problemas, si cada ola que llega quedan más retratados, déjenlo o explíquennos con autocrítica, con sinceridad, la situación. No nos tomen por tontos", zanjaba, visiblemente ofendido con los políticos.