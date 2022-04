El dinero que le queda a Jaime del premio de 'Pasapalabra' tras pagar a Hacienda

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Marian. Hace un par de semanas, el concurso de Antena 3 tuvo que hacer frente a una dura pérdida. Jaime fue derrotado en la Silla Azul tras cometer dos fallos, por lo que tuvo decir adiós a 'Pasapalabra' tras 102 programas luchando por el bote. Tras cometer el segundo fallo, su rival Elías, no se lo podía creer, el público rompía en aplausos y Roberto Leal cogía aire para despedir al concursante, siendo este un momento muy duro para el programa. De esta manera, llegó a su final el primer duelo centenario de esta nueva etapa de 'Pasapalabra' en Antena 3.

Desde entonces, Elías comenzó al pie del cañón y se presentó como un rival fuerte para Orestes. No obstante, la semana pasada, Fer llegó y logró derrotar a Elías en la Silla Azul y, este lunes, Marian se hizo con la victoria y se convirtió en la nueva rival de Orestes. La nueva concursante ya ha empezado a mostrar su gran habilidad para resolver palabras, poniéndoselo difícil a Orestes desde su primer programa. A pesar de ello, el veterano concursante sigue teniendo ventaja frente a sus contrincantes.





¿Cuánto pagará Jaime a Hacienda?

Aunque ya han pasado varios concursantes por la Silla Azul, Orestes sigue recordando a Jaime, dado que sufrió mucho con su despedida. "Para mí sois mi segunda familia y espero volver a veros pronto", decía Jaime antes de abandonar el plató. "No pasa nada. Estoy un poquito triste y decepcionado, pero no vale la pena irse con esa sensación. Ha sido un placer, sois mi segunda familia", agregaba. No obstante, quien se mostró totalmente derrumbado fue Orestes. En su despedida, Jaime ha querido acordarse de Orestes y dedicarle unas emotivas palabras. "Estoy encantado de haber compartido estos programas con él y muchísima suerte", le decía Jaime a quien era su rival. En este momento, Orestes se echó a llorar y apenas podía articular palabra. "Animo. Es un juego, ya está", le animaba Jaime.

A pesar de la triste despedida de Jaime y de haber perdido la oportunidad de hacerse con el bote, logró llevarse un premio de 70.800 euros. Sin embargo, no es la cantidad final que se llevará al bolsillo, dado que tiene que pasar antes por Hacienda. La Agencia Estatal de Administración Tributaria se ha quedado con un 22,5% del premio, lo que equivale a 15.930 euros. Como consecuencia, finalmente, el concursante se embolsará una cifra de 54.870. Asimismo, en su próxima declaración a Hacienda, Jaime deberá registrar estos ingresos para pagar su correspondiente cuota de IRPF.