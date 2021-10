Cristina Pardo descoloca a Pablo Motos al preguntar por qué las mujeres no bailan en el inicio:"Las chicas..."

Este jueves, 'El Hormiguero' cerró la semana con María Peláe. La cantante acudió al programa de las hormigas para promocionar 'Que vengan a por mí', una canción que habla de la situación de tensión actual que se vive en el mundo. Además, tal y como ha contado Pablo Motos, tenía muchas ganas de conocerla, ya que Juan del Val y él son grandes seguidores de su música. De la misma manera, reconoció que, normalmente, piensa en los programas para que le guste a los espectadores pero, esta vez, había sido para él.

"A mí me gusta el flamenco, pero la puse en la redacción del programa y Juan del Val se fue a la calle para escucharla mejor. Al volver exclamó: ¡Jo, qué tía! Todo esta noche es una excusa para escucharte en directo", reconocía el comunicador. "Hay veces que yo hago los programas con la única intención de que la gente se lo pase bien, pero, esta noche, esto es para mí", reconocía.

Antes de nada, el espacio de Antena 3 comenzó como es habitual, con el baile de inicio, al ritmo de Stayin' Alive de los Bee Gees, protagonizado por Pablo Motos, Jorge Ventosa, Marron y otros miembros del equipo. Cada temporada, el equipo se reúne para organizar una nueva coreografía y, esta vez, está inspirada en la de los bailarines Aubrey Fisher y Slavik Pustovoytov.

Mientras bailaban,Cristina Pardo, Tamara Falcó y Nuria Roca miraban a sus compañeros y aplaudían al ritmo de la música, pero no se animaban a unirse a los pasos. Nada más terminar, Motos se acercó a sus compañeras, ya que parecía que tenían algo que decir. Fue Pardo la primera en intervenir: "Pablo, te voy a decir una cosa, el otro día mi padre me preguntó por qué en 'El Hormiguero' ya no dejáis bailar a las chicas".









"Un recital de excusas falsas..."

"Quiero decirle a tu padre y a toda España que las chicas no se aprenden el baile por alguna razón que sigo sin entender", explicaba el presentador a la audiencia para resolver las dudas. "Es que es muy difícil este año", se quejaba Roca. "Trabajamos muchísimo y este baile es muy complicado", corroboraba la presentadora de 'Más vale tarde'. "E hicisteis unas clases a las que no nos invitasteis a nosotras", apuntaba Falcó.

"50 horas de clase... Pues claro", agregaba la hija de Isabel Preysler, ante el gesto de Jorge Ventosa, que estaba muy sorprendido ante sus acusaciones. "Nos dijisteis cuando era el baile después de que ya os lo supierais vosotros", confesaba la presentadora de 'La Roca'. "No pasa nada, estáis invitadas las tres a clases, la semana que viene, porque acabáis de dar un recital de excusas falsas...", aseguraba el conductor del espacio de Antena 3 tras invitar a sus compañeras a aprenderse la coreografía.