Diego Arrabal no se corta y carga contra una colaboradora de 'Viva la Vida': "Mentirosa"

Carmen Borrego sigue en el punto de mira de Diego Arrabal tras su participación en ‘La última cena’ junto a Kiko Hernández. Aunque hace ya varios meses que abandonó sin previo aviso y por sorpresa el plató de ‘Viva la vida’, el excolaborador del programa sigue muy pendiente de todo cuanto acontece en torno a sus excompañeros de programa, como ha demostrado una vez más con Carmen Borrego.

El pasado jueves, la hermana de Terelu Campos y Kiko Hernández se volvían a ver las caras después de que la dirección de ‘La última cena’ resolviera que cocinaran juntos para que de este modo dejaran al margen sus diferencias, por momentos irreconciliables para que la cena saliera a pedir de boca. Olvidar que iba a compartir fogones con una de las personas que más daño ha hecho a su familia en la última semana tras su exclusiva en la revista Lecturas con su hermana Terelu no se antojaba nada fácil.

Sin embargo, el programa consiguió que Carmen Borrego y Kiko Hernández acabaran el programa aparcando sus diferencias sellando la paz, al menos por el momento, fundidos en un caluroso abrazo.

Diego Arrabal manda un recadito a Carmen Borrego

Este resultado del programa ‘La última cena’ ha dado mucho de qué hablar. Diego Arrabal ha comentado este gesto y no ha dudado en atacar con firmeza a la que fuera su compañera en el programa de Telecinco ‘Viva la vida’. Y es que no le gustó que en ningún caso sacara a relucir su nombre en el programa.

Arrabal, en este sentido, ha grabado un directo en la red social Instagram para responder a su excompañera, a la que ha tachado de mentirosa".





“He puesto la televisión para ver a mis excompañeros, para ver a Toñi (Moreno), en ‘Viva la vida’ y ha coincidido que estaban tratando el tema de Carmen Borrego. Me has sorprendido tanto, Carmen Borrego. Me has sorprendido para mal. ¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza?”, ha expresado el excolaborador.

Pero no es lo único que ha declarado en su directo. “¿Cómo puedes tú justificar los ataques de Kiko Hernández en el programa ‘La última cena’ porque tú también has recibido esos ataques, dices tú, por mi parte?”, ha dicho visiblemente molesto. “¿Cómo se puede ser tan mentirosa? ¿Cómo se puede ser así? A mí no me metas en tus líos, en tus rollos, en tu manera de desprestigiarte a ti y a toda tu familia. De verdad, más bajo ya no se puede caer. Estáis cayendo muy bajo, es una vergüenza”, ha añadido.

“Yo veo la televisión y, te lo digo de verdad, me da muchas ganas de llorar. ¿Cómo se puede perder la vergüenza en tan poco tiempo? Y la dignidad. Espero que nunca más, nunca, si yo no estoy en el plató, hables de mí. Un besito”, ha concluido con una amenaza directa a Carmen Borrego.

Diego Arrabal le da un repaso a Carmen Borrego





Alejandra Rubio, también contra Carmen Borrego

Diego Arrabal no ha sido el único en darle a Carmen Borrego un toque de atención por su comportamiento en 'La última cena'. Su sobrina Alejandra Rubio, que también estaba presente en el plató de 'Viva la vida', le dijo varias cosas en directo. "Si tú te diviertes con eso, me parece fenomenal. Yo me divierto con otras cosas de la vida y no con que me estén dando por todos lados", le ha dicho cuando la colaboradora ha defendido que lo que hizo fue hacer televisión y dar espectáculo.