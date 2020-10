Patricia Gaztañaga revela a Jorge Javier si volverá dentro de poco a la televisión tras 'El diario'

Jorge Javier Vázquez, presentador estrella de Telecinco, revelaba esta semana el encuentro que mantuvo la pasada semana con su compañera Patricia Gaztañaga, alejada en la actualidad de la televisión tras haber sido la estrella del programa 'El diario de Patricia'. Además, de detallar cómo fue el encuentro entre ambos, el conductor de 'Sálvame' ha revelado la respuesta que le dio la periodista sobre si volvería pronto a ponerse frente a las cámaras en un nuevo programa de televisión.

Además, Jorge Javier comentaba a través de su blog de Lecturas la anécdota que la presentadora le contó con una seguidora en plena calle y que provocó que ambos rompieran de risa. Así, revelaba el periodista en qué momento sentimental y social se encuentra Gaztañaga después de tantos años fuera de los focos y de la fama de la televisión.

El reencuentro entre Patricia y Jorge Javier

“¡Qué ilusión me hace verla! Aparece en el hotel con sus dos hijas y con su marido. “¿Vosotros sabéis que conozco a vuestra madre hace casi 20 años?” Así comenzaba su nueva entrada en el blog personal de Lecturas el presentador de Mediaset. Jorge Javier contaba que se había encontrado con su compañera, su marido y su hija, además de recordar que el mismo día que arrancó 'El diario', él mismo comenzó su carrera como presentador televisivo con 'Rumore rumore'.

Sobre las risas y complicidades, Jorge Javier recordaba que Gaztañaga le había contado una anécdota que le ocurrió en plena calle cuando dejó el programa de Antena 3: “Un día se me acercó una señora y me dijo: ‘Tú presentabas ‘El diario de Patricia’ ¿no?’. ‘Sí, soy yo’. ‘¿Y cómo te llamabas?’, me preguntó. Y yo le respondí que Antonia”.

¿Volverá Patricia Gaztañaga a la televisión pronto?

“Patricia se hace querer. Es una mujer sin dobleces, directa, afectuosa”, hablaba el presentador de Telecinco sobre su amiga y compañera de profesión. Pero, lamentablemente, a la hora de hablar de una posible vuelta delante de las cámaras, Gaztañaga parece decidida a mantenerse apartada. “No tiene ninguna gana de volver a la televisión. No echa de menos su trabajo ni un poquito. Y su discurso suena sincero, nada impostado”, revelaba Jorge Javier en el blog.

¿Qué ha sido de Patricia Gaztañaga?

La presentadora pasó por diversas cadenas en los últimos años tras su salida del programa de tarde de Antena 3. Concretamente, por Cuatro con 'Bodas Cruzadas', por la cadena pública vasca ETB y, finalmente, por Televisión Española en la que sería su última apuesta fuerte: “Cuestión de Tiempo”. Un contenido que no duró más de 9 programas debido a los bajos datos de audiencia que registró. Por ello, y desde hace ya cuatro años, Patricia Gaztañaga se mantiene lejos de los focos y de los programas de tarde en una vida tranquila junto a su hija Begoña y su marido Iñaki Solaun.