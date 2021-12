Desvelado el verdadero motivo por el que Rafa Mora se ausenta de 'Sálvame: "Gracias por los mensajes"

Rafa Mora se ha convertido en un mítico colaborador de Telecinco. Comenzó sus andadas en la cadena gracias a 'Mujeres y Hombres y Viceversa', programa en el que empezó pretendiendo a Tamara Gorro, quien se convirtió en su pareja, y terminó siendo tronista. Desde entonces, se le fue viendo más en televisión, concretamente por el plató de 'Sálvame' como invitado por las diferentes polémicas que ha protagonizado en la prensa rosa.

Finalmente, tras pasar por la 'Sálvame Snow Week', logró hacerse con su silla de colaborador en el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez, donde protagoniza muchos conflictos con sus compañeros. Desde entonces, se ha convertido en parte del equipo y es un tertuliano habitual en el plató, donde analiza todos los temas del momento de la crónica social a diario.

Por este motivo, su ausencia en el programa de Telecinco ha hecho saltar las alarmas de sus seguidores. Además, compartió en sus redes sociales una imagen en la que aparecía postrado sobre una cama de hospital, lo que aumentó la preocupación. El colaborador se encuentra ingresado por una intervención quirúrgica de la que se desconocen los motivos.

Esto se debe a que, en la primera fotografía que compartió, Mora se encontraba en una cama de hospital con vías intravenosas en sus manos. Sin embargo, no añadió ningún tipo de mensaje o explicación que aclarase el motivo por el que estaba ingresado. Sin embargo, la cuenta a la que mencionó dio una ligera pista de lo que estaba pasando. En la instantánea, Mora citó a clínicas de Diego de León, un centro especializado en medicina estética.

Por este motivo, aunque no lo ha dejado claro, lo más probable es que haya entrado en quirófano por una operación estética. Esto se debe a que la clínica Diego de León atiende a otros rostros conocidos de la televisión como Diego Matamoros. Además, no es la primera vez que Mora se pone en manos de estos expertos, ya que se ha sometido a tratamientos faciales para mantener su piel más joven.

"Todo perfecto. En unas horas ya estoy en casa. Muchas gracias por los mensajes", se limitaba a escribir el comunicador, desde su cuenta oficial de Instagram, para aclarar que se encontraba bien y que, tras unas horas de reposo, volvería a estar en casa. No obstante, su vuelta al plató tardará un poco más, aunque no tardará al no tratarse de una intervención delicada.