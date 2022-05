Desvelado el motivo por el que Sonsoles Ónega ha desaparecido de 'Ya es Mediodía'

El pasado viernes, Sonsoles Ónega decía adiós a su público para iniciar unos días de descanso con su familia. Y, coincidiendo con el Día de la Madre, la periodista celebró esa fecha tan especial con sus hijos. "Todos los ratitos juntos dan felicidad", indicaba junto a una imagen con uno de ellos. Pese a este descanso, todo apuntaba a que Sonsoles volvería este martes a 'Ya es Mediodía'. Pero no ha sido así.









Para sorpresa de la audiencia, Marc Calderó reaparecía en la pequeña pantalla y anunciaba que se pondría él al mando del formato. El motivo es que Ónega ha dado positivo en coronavirus, un problema de salud que ha impedido a la presentadora acudir a su puesto de trabajo y a su cita con los espectadores. Según ha contado su sustituto, la periodista se encuentra bien pero Mediaset tiene unas normas muy estrictas respecto al virus y, aunque Sanidad indica que ya no hay obligación de mantener la cuarentena, Ónega está recuperándose en casa. "No se preocupen porque ella se encuentra fenomenal y no tiene ningún síntoma. Desde aquí Sonsoles te mandamos un besazo enorme de todo el equipo porque este programa sin ti no es lo mismo", decía Marc Calderó.









Por el momento, Sonsoles no ha reaccionado a estas palabras de cariño pero lo que está claro es que su enfermedad también afectará a 'Ya son las 8'. En este caso, Verónica Dulanto se hará cargo del espacio como hasta ahora. La vuelta de Sonsoles a su puesto de trabajo se producirá cuando de negativo por la covid-19. Mientras, deberá seguir su programa desde casa y acogida por el cariño y amor de los suyos. Ojalá pueda recuperarse pronto y dar toda la información de actualidad en el programa que lidera desde hace ya un tiempo. Ni más ni menos que cuatro años.

El momento que protagoniza Sonsoles Ónega en 'Ya es Mediodía' que divierte a las redes: "Ay por favor"

A finales de abril, Sonsoles Ónega protagonizó un momento muy divertido en su programa. la presentadora de Telecinco se levantó de la mesa y tomó con sus manos una motocicleta de juguete. Ni corta ni perezosa se montó en la misma con el objetivo de dar paso a la noticia de la manera más original posible. «Dos niños, de apenas dos años, sin supervisión y subidos a esta moto. Así. Resulta que los niños están en la guardería, ven la moto y dicen 'ruedas para qué os quiero'. La puerta estaba abierta y se van», empieza explicando: «Una señora los encuentra en la calle dice «¿Dónde vais?» y dicen: «De excusión».









El momento no pasó desapercibido en el plató y en el público, del mismo modo que tampoco lo hizo para los televidentes, que aguardaban con curiosidad para comprobar qué era lo que iba a ocurrir. Algunos dieron fe de ello en las redes sociales, como por ejemplo un tuitero que expresó con sorpresa y con humor el paso tan original que estaba haciendo Sonsoles Ónega: "Ay por favor Sonsoles con una moto de juguete".