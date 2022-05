Desvelado el motivo por el que Sonsoles Ónega ha desaparecido de 'Ya es Mediodía' en pleno directo

Este viernes, Sonsoles Ónega ha vuelto a formar parte de la parrilla de Telecinco a ponerse al frente de 'Ya es mediodía'. El espacio ha comenzado con total normalidad a primera hora de la mañana. Sin embargo, mientras informaban de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, el aumento de contagios por coronavirus y la invasión de Rusia a Ucrania, la presentadora ha abandonado el plató en mitad del programa.

Como consecuencia, Marc Calderó ha tenido que coger el relevo, al igual que hizo durante toda la semana pasada para cubrir la baja de Sonsoles Ónega tras contagiarse de coronavirus. Este martes, Ónega se reincorporó al frente del espacio con total normalidad y aseguró que había pasado bien el virus al ser asintomática, por lo que se encontraba perfectamente. Es por esto por lo que los espectadores se han mostrado muy sorprendidos con su abandono en pleno directo.

A mitad del programa, la conductora del espacio se ha marchado del plató en pleno directo. Ónega se encontraba informando de la actualidad política junto a los colaboradores Dani Montero, Carmen Ro y Javier Gállego. No obstante, cuando han terminado la sección y han querido dar paso al 'Fresh', espacio dedicado a la crónica social, la presentadora ha desaparecido y, cuando han retomado el programa, ya no estaba al frente.









"Arranca el Fresh y les dejo con Marc Calderó"

Sin embargo, esta vez, sí ha compartido el motivo por el que tenía que marcharse para evitar preocupar a la audiencia, además de para frenar cualquier tipo de especulación. Esto se debe a que, normalmente, las desapariciendo repentinas de los presentadores suelen ser motivo de preocupación, dado que normalmente es para ocuparse de asuntos personales como fue el caso de Ana Rosa Quintana unos meses antes de anunciar que le habían diagnositcado cáncer de mama, siendo este el motivo por el que sigue sin presentar 'El Programa de Ana Rosa'.

"Arranca el Fresh y les dejo con Marc Calderó", comenzaba anunciando Ónega. Acto seguido, la periodista ha dejado clara la razón por la que se ha tenido que marchar, siendo este otro compromiso profesional. "Me tengo que ir a Oviedo a hablar de libros", reconocía la periodista. Ónega tenía que llegar a Asturias a una hora determinada, por lo que tenía que salir ya a la carretera para poder llegar a tiempo.

"Les espero el lunes. Adiós", se despedía la presentadora, dejando claro que tampoco estará al frente de ‘Ya son las ocho’, programa de Telecinco que presenta al final de las tardes de Mediaset. Como consecuencia, Verónica Dulanto será su sustituta, al igual que Marc Calderó en 'Ya es mediodía'.