Desvelado el motivo por el que Juan Betancourt ha dejado de competir en 'El Desafío'

Este viernes, 'El Desafío' emitió su segunda entrega de esta nueva temporada en Antena 3. La semana pasada, el formato volvió lleno de novedades, además del llamativo casting formado porJesulín de Ubrique, Omar Montes, Norma Duval, María Pombo, Lorena Castell, Raquel Sánchez Silva, Juan Betancourt y El Monaguillo, se vio un cambio en la mesa de jurado. Asimismo, tal y como se había anunciado previamente, Tamara Falcó abandonaba el programa como jurado, pero quiso aparecer en el estreno para despedirse.

En este segundo episodio los espectadores se sorprendieron al presenciar otra inesperada baja. En esta ocasión, se trata de uno de los concursantes. Betancourt no participará durante dos semanas. Como es habitual, todos los concursantes entraban en plató dispuestos a darlo todo y superar su desafío. Nada más empezar, se pudo ver entrar en plató a Norma Duval, Omar Montes, Raquel Sánchez Silva, El Monaguillo, Jesulín de Ubrique o María Pombo, pero destacó la repentina ausencia del modelo.

"Falta un participante y es que esta noche Juan Betancourt no puede estar con nosotros. No puede estar ni esta noche ni la semana que viene, no puede venir al programa", comunicaba Roberto Leal para aclarar a los espectadores el motivo por el que el participante no se encontraba presenta. A pesar de ello, el presentador no concretó las razones por las que Betancourt no podría asistir a las siguientes emisiones.









"Yo, si eso, me rompo una pierna, como Juan Betancourt"

No obstante, unos minutos después, a Omar Montes se le escapó el por qué su compañero no estaba con ellos ni estará el próximo viernes. "Yo, si eso, me rompo una pierna, como Juan Betancourt", bromeaba el concursante, dejando caer la supuesta causa por la que el modelo dejará de participar temporalmente en 'El Desafío'.

A pesar de ello, el marcador del modelo no dejará de sumar puntos. El piragüista olímpico Javier Hernanz has sido quien se ha encargado de ello, debutando así en el concurso producido por 7yAcción. De igual manera, en el próximo programa, el deportista peleará como si los votos fuesen para él en sustitución del modelo.

"Me encanta el programa, soy fan del programa desde el año pasado y estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros. Tengo muchas ganas de hacer el reto y gracias por la oportunidad", aseguraba Hernanz, quie no dudó en aceptar el reto de formar parte del espacio temporalmente, a pesar que apenas tuvo tiempo para prepararse los retos físicos a los que deberá enfrentarse frente al jurado.