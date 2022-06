Desvelado el motivo por el que Jorge Javier Vázquez ha desaparecido de 'Sálvame'

Hace dos semanas Jorge Javier Vázquez desapareció de Telecinco sin avisar, de tal forma que se mantuvo ausente como presentador a finales del mes de mayo y a principios del mes de junio. Esta vez el presentador se ha marchado sin previo aviso y ha dejado en su lugar a Adela González. La última vez que Jorge Javier presentó en televisión fue el 9 de junio en el programa de 'Supervivientes'. Desde entonces, no ha vuelto hacer acto de presencia ni en los programas de 'Sálvame', ni 'Supervivientes', ni en 'Sábado Deluxe'.

En lo que llevamos de semana no ha presentado ningún programa en Sálvame. Se comenzaron a generar varias hipótesis pero finalmente él mismo ha revelado su desaparición. Se han podido conseguir diferentes evidencias como las declaraciones de Jorge Javier en su blog y los vídeos en los que el presentador se encuentra en primera fila en el concierto de Paloma San Basilio.









El presentador escribió en su blog palabras como: "aquí vamos, enlataditos en el avión dispuestos a ver a Paloma San Basilio en menos de 24 horas". Así, el presentador se mostraba contento de poder volver a tener la oportunidad de poder ver actuar a Paloma. Por lo tanto, el presentador catalán ha puesto rumbo hacia Miami y Puerto Rico para ver actuar a Paloma San Basilio. Esta explicación fue escrita por el mismo en su blog.

Paloma San Basilio es una cantante y actriz española. Ella ha vuelto al mundo del espectáculo después de mucho tiempo debido al covid. La artista ha reaparecido en el mundo musical con su gira "Te lo digo todo con música". Esta gira dio comienzo el 13 de mayo en Chile. Sin embargo, su siguiente parada se situó en Miami el 11 de junio. Espectáculo al que ha asistido el presentador. Seguidamente, su gira continuará el 12 de junio actuando también en Puerto Rico.

Así explicaba Jorge Javier su ausencia como presentador del programa 'Sálvame'

El presentador de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez, se veía obligado a interrumpir este pasado martes su papel al frente del espacio de las tardes de Telecinco. Así, volvía a faltar como ha sucedido hoy. En este sentido, el periodista sufría un pequeño problema de salud por el que ha tenido que abandonar durante unos minutos el plató situado en las instalaciones de Mediaset España.

A pocos días del comienzo del verano, las temperaturas empiezan a ser altas en los horas centrales del día en zonas de España como es la central. Por ejemplo, estos días en Madrid se han llegado a temperaturas que rozan los 35 grados. Situaciones como está obligan a todos a extremar los cuidados y a evitar exponerse a altas temperaturas para evitar, entre otros problemas de salud, un posible bajón de azúcar.





Este es el problema que ha afectado este martes al presentador, por el que ha tenido que abandonar durante unos minutos el plató para recuperarse y volver en las mejores condiciones posibles a ponerse delante de las cámaras de 'Sálvame'. "Me ha dado un bajón de azúcar y me he tenido que comer un poquito de chocolate", ha explicado Jorge Javier Vázquez a David Valldeperas tras salir del plató.

El periodista ha conseguido recomponerse gracias al chocolate que ha tomado fuera de cámaras y todo ha quedado en un susto, ya que ha regresado al plató y ha podido seguir con el programa. Durante los minutos que ha estado ausente, ha sido Adela González la que se ha puesto al frente del programa.

Después, Jorge Javier Vázquez, como es habitual, ha tratado con humor este pequeño percance porque se ha producido en pleno directo, pero ha hecho lo mejor para superar el problema lo antes posible: ingerir algo que le permita recomponerse y recuperar fuerzas.