Jorge Javier, obligado a recular en 'Sálvame' por lo que dice de un representante de Eurovisión: "Que viene"

El pasado 14 de mayo, Televisión Española marcó un sorprendente 52,6% de cuota de pantalla gracias al Festival de la Canción de Eurovisión, donde Chanel conquistó a gran parte de los espectadores con 'SloMo'.Finalmente, Ucrania resultó ser la ganadora del certamen con la actuación de Kalush Orchestra al ritmo de 'Stefania', con Reino Unido en segundo lugar y España tercera. A pesar de ello, hay muchas canciones del certamen que han llegado para quedarse en las playlist de los espectadores como es el caso de 'Brividi' de Mahmood & Blanco (Italia) o 'Llámame' de WRS (Rumanía).

A raíz de esto, como sucedió el año pasado, 'Sálvame' llevará a algunos de los artistas de Eurovisión a su plató. El programa de Telecinco ha puesto en marcha la tercera edición de la ‘Fashion Week', especial en el que tanto los colaboradores como Jorge Javier Vázquez y Adela González se vestirán con los mejores diseños y desfilarán por la pasarela este miércoles en el prime time de Telecinco. Durante la gala, se verán algunos de los diseños de Ana María Aldón, Ágatha Ruiz de la Prada y Francis Montesinos, además de algunos de los diseñadores noveles que se han seleccionado.

Mientras tanto, la audiencia también podrá disfrutar de llamativas actuaciones musicales como la de WRS con ‘Llámame’, la canción de Rumanía en Eurovisión 2022 y que ha sido elegida como la BSO de esta edición del programa. A pesar de que este tema se ha convertido en una de las favoritas del certamen, no es del gusto de todos. Este es el caso de Jorge Javier, quien este lunes dejó muy claro que no le gustaba nada la canción y que estaba cansado de escucharle todo el rato durante la emisión del programa de La Fábrica de la Tele.









"Es que creo que viene a la Sálvame Fashion Week"

"¿Por qué no dejáis de poner ese tema? Si es una mierda", soltaba de pronto. En ese momento, Adela González intervino y no dudo en cortar a su compañero después de que la atacara por gustarle la canción. No obstante, un día después, el presentador de Telecinco ha cambiado radicalmente de opinión y es que parece que ha recibido un toque de atención por parte de la dirección. Es por esto por lo que el comunicador ha tenido que recular, al igual que ha confesado ser un gran fan del "Hola mi bebebé".

"Por cierto me encanta esta canción", decía el conductor del espacio de Telecinco nada más comenzar el programa. "La de Llámame llámame que me encanta, que me gusta mucho", insistía, lo que provocó las risas de todos los presentes en el plató. "Es que creo que viene a la Sálvame Fashion Week. Me encanta la canción", aclaraba, dejando claro que su opinión ha cambiado radicalmente al enterarse de que recibiría a WRS en el espacio.