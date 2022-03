Desvelado el motivo por el que Joaquín Prat ha desaparecido de Telecinco y Cuatro

Este lunes, Patricia Pardo y Ana Terradillos han vuelto a ponerse al frente de ‘El Programa de Ana Rosa’ en sustitución de Ana Rosa Quintana, quien se retiró temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en los contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron y la invasión de los rusos a Ucrania, Pardo daba paso al ‘Club Social’. No obstante, esta vez, lo que ha llamado la atención es la ausencia de Joaquín Prat.

Sin embargo, su desaparición del espacio no tiene nada que ver con el coronavirus esta vez. El presentador se encuentra bien, pero está cumpliendo otro compromiso profesional con Mediaset España. Prat está grabando su participación en otro espacio de la cadena, lo que le mantendrá alejado de 'El Programa de Ana Rosa' y 'Cuatro al día' los próximos días. Ha sido el propio periodista quien lo ha aclarado desde sus redes sociales con un vídeo junto a Jesús Calleja en el que ambos confirmar que será el próximo invitado de 'Planeta Calleja'.

Es por esto por lo que los dos comunicadores de Mediaset grababan el vídeo desde el aeropuerto de Azores, en el que bromeaban sobre quiénes se encargarán de sustituir a Prat en los dos programas que presenta en Telecinco y Cuatro. "¡Vaya movidón! Está todo el mundo buscando a Joaquín Prat, que no se ha presentado esta mañana en el programa, me lo acaban de decir desde la cadena. Están intentando localizarle y yo, por suerte, le he pillado", comienza diciendo Calleja en tono de broma.









"Menos mal que tengo a Patricia Pardo allí"



En ese momento, se puede ver como Prat aparece en el vídeo, aparentemente emocionado por comenzar esta aventura junto a su compañero. "¡Que nos vamos! ¿Dónde nos vamos?", pregunta el conductor del espacio de Telecinco con una gran sonrisa. A pesar de ello, Calleja se niega a responder para no desvelar la sorpresa. "A lo mejor nos echan, porque tú tendrías que estar presentando un programa, y yo no podía secuestrarte", bromea el presentador de 'Planeta Calleja'.

"Está todo hablado, así que espero que no. Lo de Ana Rosa no lo sé. A lo mejor a Ana Rosa le sienta mal. 'Me ha dejado tirada, tal…'. Podemos llamar a Ana. Menos mal que tengo a Patricia Pardo allí", respondía Prat al respecto, dejando caer que será Patricia Pardo quien se encargará de sustituirle en las mañanas de Telecinco durante el 'Club social'.

"Pero lo de esta tarde. Ya verás a la gran Mónica cuando vea que tiene que hacer la huelga de transporte y lo de la guerra de Ucrania ella sola", agregaba, desvelando así también que será Sanz quien le volverá a sustituir en 'Cuatro al día' durante los días que él no pueda estar en plató.