Se desvela el nuevo varapalo profesional para Paz Padilla tras ausentarse de 'Sálvame'

Los espectadores de ‘Sálvame’ se encuentran muy expectantes ante la ausencia de Paz Padilla como presentadora. Esto se debe que, el pasado 20 de enero, se fue en pleno directo tras un tenso enfrentamiento con Belén Esteban. Esto se debe a que la colaboradora acusó a la presentadora de ser antivacunas y de no haberse vacunado contra el coronavirus, lo que le sentó muy mal. Como consecuencia, en ese mismo momento, Padilla se marchó del espacio y no ha vuelto a pronunciarse al respecto.

La humorista lleva unas semanas sin ponerse al frente del formato, por lo que ya han salido rumores sobre su futuro en el programa. En estos momentos, la actriz se encuentra centrada en su propia obra de teatro, ‘El humor de mi vida’, dado que se encuentra haciendo una gira por España. Este proyecto también ha provocado que sus apariciones en el programa disminuyan. No obstante, hasta entonces, estaba compaginando ambas cosas.

Desde entonces, no se ha vuelto a ver a Padilla por las instalaciones de Mediaset, por lo que su futuro como presentadora de ‘Sálvame’ no parece estar claro. “Su trabajo en ‘Sálvame’ podría haber llegado a su fin. La decisión la ha tomado ella misma”, señalaba la revista ‘Lecturas’ tras recordar la manera en la que la actriz se fue del plató. “Los responsables de La fábrica de la tele quieren que la presentadora se replantee la situación y regrese, algo que parece que Paz no está dispuesta a hacer”, afirmaba el mencionado medio, dejando claro que su discusión con Esteban podría su poner su adiós al programa.

Paz Padilla se niega a volver a sálvame, pese a las peticiones de la cúpula (vía Revista Lecturas nº3645) pic.twitter.com/6VAmk1RHsg — A ?? (@Srtacotilleo) January 26, 2022





"Ambas han decidido que la tienda cierre temporalmente"



Asimismo, ahora se ha confirmado que sus negocios fuera de Mediaset tampoco van bien. ‘No ni ná’, la tienda que la presentadora abrió junto a su hija, Anna Ferrer, el pasado 2019 en Zahara de los Atunes (Cádiz), ha tenido que cerrar. Esta decisión no parece ser definitiva, pero madre e hija han tenido que tomar medidas al no estar obteniendo los resultados esperados.

Así lo ha asegurado la revista ‘Semana’. Tal y como señala el mencionado medio el negocio parece que "no es tan rentable como en un principio imaginaban". Por si esto fuera poco, al tienda se vio afectada por las inundaciones que sufrieron a finales de diciembre, lo que también ha afectado al negocio.

"Ambas han decidido que la tienda cierre temporalmente y solo abra en temporada alta o cuando haya vacaciones de por medio, por lo que solo estará abierta al público en días contados", contaba el mencionado medio. La revista aclara que esta decisión ha sido tomada por los escasos clientes que pasan por allí. Asimismo, apunta que pocos estaban al tanto del cierre, lo que ha podido provocar el enfado de algunos.

No obstante, todavía pueden hacer mejorar el negocio con nuevas colecciones pagadas con las ventas online. La tienda en internet tiene una rentabilidad más favorable que la física, por lo que es positivo el balance.