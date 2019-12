El desquicio con el inglés de un concursante de 'Ahora Caigo' para descifrar el nombre de un famoso villancico

Ahora Caigo ha vuelto a dejar un momento muy divertido en su último programa. El culpable ha sido Marcos, un concursante que, a pesar de sus múltiples intentos, no ha sido capaz de descifrar el nombre de uno de los villancicos más populares de todos los tiempos.

Tenía que averiguarlo a raíz de la siguiente pregunta: “¿Qué popular villancico fue la primera canción que se transmitió desde el espacio?”. La respuesta era bastante sencilla, por los huecos para rellenar que se mostraban en pantalla: J_N_L_ __LL_. Sin embargo, Marcos se ha peleado sin éxito con el inglés.

“Jingle Wells”, “Jangle Wells”… Nada, no hubo manera de que Marcos diese con la respuesta correcta. Arturo Valls no pudo sino reír a carcajadas ante los fallos continuos del concursante, que no logró acertar antes de que se terminase la cuenta atrás.

Jingle Bells, por si aún no habían caído en la cuenta, era lo que Marcos tenía que haber respondido para no caer por la temida trampilla. Porque fue esa la canción navideña que se transmitió desde el espacio el 16 de diciembre de 1965: los astronautas estadounidenses Tom Stafford y Walter M. Schirra la interpretaron con una armónica y unos cascabeles.

A pesar de no poder continuar su concurso, Marcos dejó un chiste como contribución antes de caer eliminado: “¿Qué le dice una silla rica a una silla pobre? Pobresilla”. No sin antes escuchar cómo todos los presentes en el plató de Ahora Caigo coreaban Jingle Bells. Con versión alternativa incluida de Arturo Valls.

Hace poco, el concurso de Antena 3 se hizo viral en las redes sociales por otra confusión destacada. En ese caso, tuvo que ver con el Atlético de Madrid. A la pregunta “¿Qué equipo de fútbol tiene al mapache Indi como mascota?”, Leticia respondió tanto “Malaquito de Memphis” como “Aladino de Murcia”, en lugar de dar el nombre del equipo rojiblanco.