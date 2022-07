El despiste por el que Iñaki López y Cristina Pardo tuvieron que cortar 'Más vale tarde': "No me líes Iñaki"

El directo puede provocar que los programas tengan que hacer frente a los problemas en ese mismo momento. De la misma manera que pueden darse situaciones inesperadas en el plató al no estar previstas en el guion. Incluso los más profesionales suelen verse afectados por estas situaciones, de las que siempre suelen salir airosos, auque sean ellos mismos los que cometan un error a pesar de seguir el teleprónter. Es algo para lo que todos saben que deben enfrentarse, pero desconocen el momento el que llegará. Esta vez, le ha pasado a Iñaki López y Cristina Pardo en 'Más vale tarde'.

Iñaki López y Cristina Pardo han vuelto a formar parte de la parrilla de laSexta al ponerse al frente de 'Más vale tarde'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, la invasión de Rusia a Ucrania y el notable aumento de contagios por coronavirus, los conductores del espacio de laSexta tuvieron que interrumpir el espacio por el error que cometieron en pleno directo.

A pesar de que ya llevan casi un año demostrando que son una gran pareja televisiva, por la complicidad y profesionalidad que demuestran, el directo es imprevisible. Ambos presentadores se encontraban informando como cada día, pero el descontrol llegó al plató tras regresar de una pausa publicitaria. Dispuestos a retomar las informaciones más relevante del día, perdieron el hilo sin saber a quien lo tocaba arrancar tras el corte de publicidad.





"Es que estábamos aquí hablando de otras cosas"



"Son las 18:27 horas", decían al unísono al no haber sabido coordinarse, lo que les provocó la risa. "Para una vez que estamos de acuerdo, Iñaki...", bromeaba Pardo, entre risas, superando su error con su habitual sentido del humor. Dada la situación, ambos quisieron explicar que les había pasado para los espectadores entendieran sus risas. "Es que estábamos aquí hablando de otras cosas y no nos hemos mirado para ver quién empezaba", reconocían.

"No. Entonces ha ocurrido esta pequeña confusión", corroboraba López. Sin embargo, no fue el único error que cometieron esa misma tarde. Unos minutos después, ninguno de los dos tenía claro a qué sección tenían que dar paso. "Vamos con la meteo. No, no vamos con la meteo. Bueno, sí, vamos con la meteo", apuntaba el presentador. "¡Vamos a ver, Iñaki! No me líes", le reprochaba la periodista, ante lo que López respondió con una imitación breve de Chiquito de la Calzada.

Acto seguido, después de calmar las risas del momento, recuperaron la normalidad en el plató para informar de la ola de calor que está arrasando en casi toda España: "Vamos a hablar de la ola de calor, porque hoy las máximas pueden superar los 45 grados. Y se van intensificando por algunos puntos del país".