Descubierto el motivo por el que Ana Rosa Quintana ha abandonado el plató de Telecinco en pleno directo

Este jueves, 'El Programa de Ana Rosa' ha comenzado con total normalidad a primera hora de la mañana. Sin embargo, a mitad de la mañana, Ana Rosa Quintana ha abandonado el plató de repente y sin dar ninguna explicación. Tras llevar toda la mañana presentado el espacio de Telecinco, la comunicadora ha desaparecido de la pantalla, lo que ha preocupado a sus espectadores.

No obstante, la audiencia se ha percatado de la ausencia de la comunicadora cuando se ha dado paso a 'Club social', el espacio del programa presentado por Joaquín Prat y dedicado a la crónica social y los realities, actualmente a 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y 'Supervivientes'.

Este momento ha dado lugar a varias especulaciones por parte de la audiencia, quien ha llegado a preocuparse por la periodista. Esto se debe a que, hace unos meses, la periodista ya se ausentó de manera repentina para hacerse una PCR al haber estado en contacto estrecho con un positivo por coronavirus. Como consecuencia, muchos han vuelto a pensar que la presentadora volvía a verse expuesta a un posible contagio por coronavirus.

Sin embargo, esta vez, nada tiene que ver con la pandemia. La conductora del espacio de Telecinco ha abandonado la tertulia por un motivo totalmente diferente que no pone en peligro su salud.









El motivo de su ausencia

Según ha adelantado FormulaTV, Quintana ha dejado el programa a medias porque tenía una viaje programado. La comunicadora tenía que salir antes para poder coger el transporte que le llevaría a las vacaciones que va a tomarse durante este fin de semana. Durante estos días, serán Ana Terradillos, Patricia Pardo y Joaquín Prat los encargados de sustituir a Quintana durante su ausencia.

Ante de conocerse la verdad sobre la retirada de la presentadora, otros de los rumores que justificaban su marcha tenían que ver con Rocío Carrasco. Los seguidores de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' creían que la presentadora no querría participar en el debate de la sección dedicada a la crónica social porque, tal y como reconoció, no ve la docuserie protagonizada por la hija de Rocío Jurado. Una afirmación que dio mucho que hablar, ya que es un tema habitual en las tertulias y especialmente los jueves, ya que los miércoles por la noche se emite.

La noche del miércoles, el episodio 10 del documental contó con la presencia de Ana Bernal-Triviño, experta en comunicación de violencia de género, para analizar las nuevas declaraciones de Carrasco. Asimismo, aprovechó para lanzar un reproche a Ana Rosa Quintana: "No se puede opinar sin ver el documental. Esto es de primero de periodismo. Y no se puede opinar sin hacer caso a los informes psicotécnicos. Si partimos de esta base, donde no vemos el documental y no leemos los informes, contaminamos el debate".