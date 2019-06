Del cocido de Miguel Ángel Muñoz al 'león come gamba': los mejores y los peores platos de 'Masterchef'

Teresa, Aitana, Aleix y Valentín están a punto de encender los fogones en la final de 'Masterchef 7', este martes, 24 de junio, mientras que la versión 'celebrity' está más cerca de dar el pistoletazo de salida. Por ello, vamos a recordar algunos de los platos mejor y peor valorados por los jueces del concurso culinario de TVE, Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

LOS MEJORES PLATOS

Emil - Fetuccini de calamar

item no encontrado

Una obra maestra culinaria. Eso es lo que hizo Emil, uno de los concursantes más polémicos de 'Masterchef 2', en una de las pruebas. Cocinó un fetuccini de calamar con curry verde, que Pepe Rodríguez denominó el mejor plato que se ha cocinado en 'Masterchef'. "Eres un descarado, porque coges la receta tradicional, la cambias, la haces a tu rollo. Tú sabes que esto está muy bueno", sentenció Jordi Cruz.

Miguel Ángel Muñoz - Cocido madrileño

item no encontrado

Miguel Ángel Muñoz apostó por transformar otro plato tradicional para enamorar al jurado, en 'Masterchef celebrity 1'. El intérprete de 'Presunto culpable' sorprendió con su versión de cocido madrileño, con la que transmitió a los jueces a su infancia con técnicas innovadoras y que les convenció para convertirle en el ganador la primera edición de famosos del concurso de TVE.

Milagrosa - Habichuelas con chorizo

item no encontrado

El emotivo homenaje de 'Masterchef 2' a la cocina de las madres culminó con un plato con una pinta increíble, gracias al que Milagrosa consiguió el delantal dorado. La entrañable participante preparó las judías con chorizo de su madre, la señora Carmen, que encandiló a los paladares de Samantha Vallejo-Nágera, Jordi y Pepe.

Carlos - Bocadillo de calamares

item no encontrado

El creativo bocadillo de calamares con pan de tinta fue uno de los platos que encumbró como ganador a Carlos Maldonado en 'Masterchef 3'. El joven toledano pasó de vendedor ambulante a sorprender con su comida al mismísimo Ferran Adrià, que le catalogó como "crack" de la cocina.

LOS PEORES PLATOS

Alberto - 'León come gamba'

item no encontrado

Uno de los mayores desastres culinarios en 'Masterchef' fue el plato de Alberto en la tercera edición, sin duda alguna. La invención a la que llamó 'León come gamba' provocó la expulsión directa del concursante. "Este es el plato que he hecho para demostrar que tengo todo el carácter que hace falta en una cocina", defendió Alberto. "Esto es un insulto a la inteligencia, al jurado y a las 15.000 personas que se han quedado fuera", sentenció Pepe, que señaló que ni siquiera había cocido la ingente patata que ocupaba la mayor parte del plato.

Aniuska - Bomba de sangre

item no encontrado

Hay veces que los concursantes no saben cómo salir del paso, porque no dominan las técnicas culinarias necesarias. Este fue el caso de Aniuska que improvisó un postre en el que el azúcar era el protagonista: "Yo no soy de cocinar dulce. He tenido una guerra con el plato y ha salido eso. Yo pensaba que no iba a salir nada". "Es una bomba de azúcar", expresó Rodríguez. "Lo mejor que puedes hacer hoy es aprender a gestionar el fracaso", le recomendó Cruz.

Emil - Deconstrucción de cocido

item no encontrado

El mismo Emil que consiguió enamorar a los jueces con su fetuccini de calamar también pasó por malos momentos, durante 'Masterchef 2'. El concursante preparó una especie de cocido que nada tiene que ver con el elaborado por Miguel Ángel Muñoz. "Me ha costado tragarlo", dijo Samantha. Jordi instó al participante a que repitiera con él: "Tu plato es una gran castaña".

Nathan - 'Año nuevo chino'

item no encontrado

Si Emil fue el autor del mejor plato del programa culinario de TVE, el de Nathan fue el peor. "Es seguramente el plato más malo que he probado en 'Masterchef'. Está oxidado, picantisísimo, fortísimo de canela... No se puede comer". "Mira, es un agua sucia... Dulce, picante…", expresó Vallejo-Nágera.