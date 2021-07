La decisión de TVE que ha provocado el aplauso de Roberto Leal: "Me alegro mucho"

Roberto Leal ha estado este año televisivo muy presente en las noticias que han ido saliendo sobre todo lo que rodea al mundillo de la televisión. Después del cambio de cadena de 'Pasapalabra', el programa ha cosechado una de las mejores temporadas de su historia y el conductor del programa ha sido un gran protagonista en todo el proyecto.

El concurso este año ha batido sus propios récords, gracias a otro personaje que también ha dado mucho que hablar desde que iniciase su andadura en el programa, Pablo Díaz. El joven tinerfeño se alzó con el bote del formato, tras más de 250 programas concursados, y el programa que le dio la victoria fue el más visto de la historia del programa.





Después de conseguir el tercer bote más alto de la historia del concurso, el participante ha continuado presente en las noticias de actualidad gracias a sus múltiples apariciones, ya fuese en otros programas, o a través de sus redes sociales. De hecho, otro programa que se vio muy beneficiado de la victoria del concursante, fue el programa de la noche de Antena 3, 'El Hormiguero', que gracias a la aparición de Díaz, consiguió que ese episodio fuese el más visto de la historia del formato de Trancas y Barrancas con un 24,5% de share.

Al presentador andaluz le han tocado vivir este año en su programa multitud de momentos entre los que destaca uno que no había ocurrido nunca. Durante una de las pruebas de las que se compone el programa, el presentador se vio forzado a intervenir después de que uno de sus concursantes realizase trampas.

"No se puede hacer esto, son las normas de 'Pasapalabra', es verdad que no había pasado nunca. Cuando no tenéis tiempo, un cronómetro o un reloj es para que no se hagan posibles estrategias a la hora de guardar el resultado, por lo tanto, tienes cero aciertos", se tuvo que poner serio el presentador, algo que no suele hacer, ya que se le suele conocer más por su faceta más amable y amigable.

Roberto Leal e Inés Paz

Esta vez el famoso presentado de Chiclana, ha vuelto a saltar a la palestra mediática por su faceta personal que mejor se le conoce. Como muestra de amistad y del buen trato por el que siempre se le caracteriza, Roberto Leal, esta vez no ha tenido que abandonar su perfil más reconocido.

La semana pasada conocimos que TVE iba a dejar de emitir el programa de Jesús Cintora, 'Las cosas claras', por lo que el relevo en la parrilla televisiva de la televisión pública no ha tardado en producirse. El testigo lo ha tomado la presentadora Inés Paz que presentará 'Días de verano', un programa aparentemente alejado de la política, presentado una cara conocida en los platós de Televisión Española, ya que previamente había colaborado con ellos.

Enhorabuena, Inés!!!! Me alegro mucho por ti! — Roberto Leal (@RobertoLealG) July 27, 2021





Al saltar la noticia, Roberto Leal ha sido uno de los primeros en querer felicitarla por su nombramiento con las siguientes palabras, "Enhorabuena, Inés!!!! Me alegro mucho por ti!". Con estas palabras Roberto Leal ha querido dar la enhorabuena a la nueva presentadora y continuar demostrando el buen rollo que siempre desprende con sus compañeros de profesión, independientemente de dónde trabajen.