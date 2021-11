La decisión de 'La Resistencia' que se le ha vuelto en contra a Broncano: críticas entre sus seguidores

De lunes a jueves, David Broncano pone en marcha 'La Resistencia'. Un programa que, desde hace ya 3 años, hace reír a muchísimas personas en España. La emisión en la pequeña pantalla se produce de lunes a jueves, aunque existen otros espectadores que visualizan fragmentos del programa a través de Youtube.

Sin embargo, en los últimos meses han reducido la duración de las entrevistas en esta plataforma. De hecho, han pasado de publicar fragmentos de 20-25 minutos a 10. Así, han reducido el contenido que puede verse en 'abierto'. Este hecho no ha pasado inadvertido para la audiencia y está siendo criticado a través de redes sociales. Y también les está pasando factura en las visualizaciones a través de Youtube.









"El bajonazo de views que ha tenido 'La Resistencia' con esto de subir 10' de entrevista y no la entrevista (casi) entera. Impresionante", escribía un tuitero con capturas de dos de las entrevistas de Broncano. En ellas, se aprecian muchas diferencias. La más llamativa es en el número de visualizaciones. El rato que pasa Gazir en 'La Resistencia' fue visto en Youtube por 502.628 visualizaciones. Tuvo, además, 15.884 'me gusta' y 22.730 'no me gusta'. Una entrevista que fue subida en versión reducida.

El bajonazo de views que ha tenido La Resistencia con esto de subir 10' de entrevista y no la entrevista (casi) entera. Impresionante. pic.twitter.com/aSnSP7uT6y — Sergio (@iyosergio) November 10, 2021









La segunda que refleja este tuitero, de mayo de 2021, tiene millón y medio de visualizaciones. Gerard Moreno recibió 33.732 'me gusta' y 600 'no me gusta'. Así, se ve cómo se han reducido considerablemente las visualizaciones y se ha incrementado el número de 'no me gusta'.

Las críticas también se pueden leer en los vídeos que publica el programa en Youtube. Numerosos usuarios denuncian que la duración de las entrevistas haya descendido. "Peseteros", "¿Os acordáis cuando no se notaban los cortes?", "Este episodio lo necesito completo, no 10 minutos" o "Somos la verdadera resistencia, quiero mis entrevistas de 20 minutos como poco", son algunos de los múltiples ejemplos que reflejan la indignación de las personas que siguen el programa desde 2018.

Una problemática a la que todavía no le han buscado solución desde 'La Resistencia'. Tampoco se han pronunciado al respecto.

A finales de octubre, y durante la entrevista de Flo, Broncano habló sobre el altercado que sufrió con una joven en plena calle. "Iba por el medio de la calle, por aquí por el centro, y, de pronto, salió un chaval. Luego, identifiqué que era un chaval que estaba haciendo bromas de cámara oculta. Entonces, estaba en una especie de maceta y salió de golpe", recordaba el presentador. "Parece un arbusto. Está en una especie de seto y va vestido como un arbusto. Entonces, sale y te pega un susto", explicaba Broncano.

"Pero claro, yo iba mirando el móvil y, entonces, se me echó encima y me dio un susto y me salió coger del cuello", reconocía el conductor del espacio tras reconocer que su reacción se debió a que creció "en un pueblo pequeño". "Así sí es de violencia", apuntaba el cantante. "El chaval pasó de pegarme un susto a decirme: '¡Suéltame, por favor! ¡Por favor!'", detallaba el presentador.