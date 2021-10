David Broncano confiesa el altercado que sufrió con un joven en plena calle: "Le cogí por el cuello"

Este jueves, David Broncano despidió 'La Resistencia' con la visita de Fito. El cantante acudió al Teatro Príncipe Gran Vía para promocionar sus últimos proyectos en relación a su nuevo disco: 'Cada vez cadáver'. Como es habitual, la entrevista comenzó siendo de lo más normal tras la entrega de regalos, sin embargo, con el paso de los minutos, se empezó a descontrolar y se empezó a hablar de todo menos del trabajo del artista.

De la misma manera, en algunas ocasiones, el presentador cuenta algunos detalles de su vida personal o anécdotas que le han pasado en su vida. Esto es lo que sucedió en este programa. El conductor del espacio de Movistar+ contó que había sufrido un altercado en plena calle, cuando iba paseando por Madrid, concretamente en Gran Vía. Sin embargo, todo se quedó en un susto y terminó siendo una llamativa vivencia.

Este momento se dio cuando Broncano se interesó por descubrir la parte más pacífica del invitado, además de hacer hincapié en la suya. Entonces, Broncano contó una anécdota que dejó muy sorprendidos a los presentes. "El otro día cogí por el cuello a uno, sin querer", comenzaba contando. "Eso no es violencia", opinaba el cantante. "Eso no es violencia, es aprendizaje", corroboró el presentador, entre risas.









"Se me echó encima y me dio un susto"

"Iba por el medio de la calle, por aquí por el centro, y, de pronto, salió un chaval. Luego, identifiqué que era un chaval que estaba haciendo bromas de cámara oculta. Entonces, estaba en una especie de maceta y salió de golpe", recordaba el presentador. "Parece un arbusto. Está en una especie de seto y va vestido como un arbusto. Entonces, sale y te pega un susto", explicaba Broncano.

"Pero claro, yo iba mirando el móvil y, entonces, se me echó encima y me dio un susto y me salió coger del cuello", reconocía el conductor del espacio tras reconocer que su reacción se debió a que creció "en un pueblo pequeño". "Así sí es de violencia", apuntaba el cantante. "El chaval pasó de pegarme un susto a decirme: '¡Suéltame, por favor! ¡Por favor!'", detallaba el presentador.

"¡Perdona!", recordaba Broncano que le dijo cuando se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando. "Me dijo que es que me iba a dar un susto y le dije que ya había sido mutuo. 'Ahora ya hemos disfrutado los dos', le dije", seguía contando el comunicador. "La verdad, es que estuvo bastante bien, pero hay que ser cuidadoso con las personas. Hay que quererse el uno al otro", zanjaba Broncano.

Mensaje para los carpetillas de Gran Vía: Cuidado con Broncano que igual la multa de Bicimad se queda corta y os pone la rodilla en el cuello. #LaResistenciapic.twitter.com/W53nxaq2f4 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) October 28, 2021