Las durísima decisión que tomó Mila Ximénez en su último 'Sálvame': "Que mi familia no se enfade"

Después de un año de batalla y con el apoyo de todos sus seres queridos, este miércoles, 23 de junio, Mila Ximénez, uno de los rostros más populares de Telecinco y una de las periodistas del corazón con una trayectoria más sonada, ha fallecido a los 69 años por el cáncer de pulmón que sufría. Dejando así, un gran hueco en los estudios de Mediaset. Todos sus compañeros de profesión han estado siguiendo la evolución de la colaboradora de cerca, concretamente quienes compartieron con ella tiempo en plató.

Como consecuencia, este miércoles, las reacciones han comenzado a salir de manera inmediata y todos se han mostrado muy apenados al tener que despedirse de Ximénez. Además de los rostros de Telecinco que han acompañado a la colaboradora durante toda su carrera, otros personajes reconocidos han reaccionado y han mandado mensajes de ánimo a sus familiares, además de reconocer lo duro que ha sido poner fin a esta batalla contra el cáncer. Rápidamente, la noticia ha ocupado todos los espacios del corazón y ha llegado a 'El Programa de Ana Rosa'.

Por este motivo, la cadena ha tomado una decisión de última hora y ha incorporado 'Sálvame' a la parrilla cuando había sido retirado como consecuencia de la Eurocopa. Los colaboradores del programa han organizado un especial en homenaje a su colaboradora y no han podido arrancar de mejor manera que con su voz cantando la sintonía del programa. Seguido de un vídeo homenaje con sus mejores momentos y con 'Solamente tú', la canción uno de sus cantantes favoritos y amigo, Pablo Alborán.

¡Qué duro este inicio de Sálvame! MILA TE QUEREMOS #SiempreMilapic.twitter.com/HY79MkaZLv — GOSSIP Boy ???? (@JuanjoElCotilla) June 23, 2021

De esta manera, los compañeros del programa se han despedido de su compañera, entre lágrimas, y recordando los mejores momentos que vivieron juntos. Esto les ha servido para borrar de su mente la última vez que compartieron plató con Ximénez, dado que fue un momento muy agridulce para todos.

Fue el pasado mes de marzo cuando Ximénez pisó el plató de 'Sálvame' por última vez. Después de un mes sin aparecer, la colaboradora quiso sorprender a sus compañeros tras comunicarles que su estado de salud había empeorado. La comunicadora regresó con mucha ilusión, pero no se encontraba demasiado bien, ya que los fuertes tratamientos habían provocado que estuviese durante cuatro semanas en la cama.

Tras comunicar públicamente la enfermedad que sufría, el pasado 16 de junio de 2020, se puso en manos de los profesionales y empezó un tratamiento de radioterapia y quimioterapia. No obstante, tres meses después de empezar el tratamiento le dijeron que una de las partes afectadas había empeorado. Fue entonces cuando regresó al plató de Telecinco tras meses ausente por lo débil que se sentía.









La última visita de Mila en 'Sálvame'

"Tenía muchas ganas de volver", reconoció el pasado mes de marzo al reencontrarse con sus compañeros."Sé que la gente ha estado muy preocupada, y yo también, porque no podía moverme de la cama. Se ha complicado una de las zonas, se ha disparado, y en unas semanas me harán un TAC. A partir de ahí tomaré una decisión, escuchando a mi doctora. Tomaré la decisión de continuar o de que no quiero seguir viviendo así", comunicó nada más arrancar el programa.

Todos estaban muy contentos por la vuelta de Mila, no obstante, también se quedaron algo impactados tras sus palabras. A pesar de ello, todos entendieron su postura, aunque Jorge Javier Vázquez le pidió que no se adelantara a los acontecimientos y que fuese paso a paso. "Lo que me ha pasado este mes no es vida, no vives", se justificó entonces.

"Yo me he asustado tanto que me he saltado dos quimios y no he venido a trabajar. No tengo cuerpo, aunque tenga mucha fuerza, cada vez me cuesta más sacar fuerzas y salir adelante. Si al final esto es así, tan solo pido que mi familia no se enfade, porque lo vengo avisando ya. Vivo con miedo y eso no me gusta. Le tengo mucho miedo al miedo, y no quiero seguir viviendo así", adelantaba la colaboradora, dejando claro que se planteaba abandonar el tratamiento.

"He pasado ahora una quimio muy complicada y no quiero volver a esa situación. Si todo va como en la última, que fue más leve, no hay problema porque puedo seguir haciendo una vida 'normal', pero si no es así... yo dejo el tratamiento y me voy de retiro a una casita y lo que dure", aseguró la comunicadora a sus seres queridos y compañeros. "Lo que tenga que pasar, pasará... Estoy rezando, quiero vivir, pero si se acaba esto, es una tranquilidad para mí", zanjaba tras reconocer que estaba “preparada” para lo que tuviera que venir.