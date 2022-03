David Muñoz de Estopa desvela la conversación que tuvo con Iker Jiménez en privado: "Fui un engreído"

La noche del miércoles, Pablo Motos recibió a Estopa, David y José Muñoz, en el plató de 'El Hormiguero' para promocionar sus últimos proyectos. Los hermanos hicieron hincapié en la reanudación de su gira 'Fuego', con la que llegarán hasta Estados Unidos y continuarán por España sin descanso. Ambos bromearos al respecto y se lamentaron por todo el trabajo que les espera, incluso señalaron lo "bien" que estaban confinados por la pandemia.

Asimismo, anunciaron también su nueva colaboración con 'Fito y los Fitipaldis' de 'La camiseta de Rokanrol'. No quisieron pasar esto por alto, ya que se encontraban muy emocionados con este nuevo tema al haber cumplido uno de los sueños de su adolescencia al poder cantar junto a Fito. "Teníamos tres personas que creíamos que nunca iban a querer colaborar con nosotros. Fito, Sabina y Robe de Extremoduro. Los hemos logrado todos excepto el último", contaban los invitados.

Ante esto, Motos mostró una vez más la buena relación que tiene con los hermanos Muñoz y, al igual que alabó el nuevo tema, manifestó lo poco que le había gustado el videoclip. "Es una vergüenza", señalaba el conductor del espacio de Antena 3, lo que hizo reír a los cantantes. Ellos se limitaron a responder con carcajadas y justificando que el vestuario lo habían comprado en Primark.

Por otro lado, también hablaron de episodios paranormales, dado que Estopa ha acostumbrado a contar uno cada vez que visita a Trancas y Barrancas. "Cada vez que venís contáis alguna experiencia paranormal", comenzaba apuntando el presentador. "Aseguráis que habéis visto varios ovnis haciendo cosas", les recordaba Motos a los entrevistados. "Yo pienso que son drones de un flipado... ¿Pero tantos?", declaraba David.









"Iker es muy listo y tiene línea directa con la NASA"



"¿Visteis los ovnis y llamasteis a Iker Jiménez?", quiso saber el presentador sin dar crédito, lo que ellos corroboraron. "A Iker le molan estos temas", aseguraba el cantante, entre risas. "Fui un poco engreído porque, cuando vi esto que vamos a ver ahora, yo le puse en mensaje a Iker diciéndole que creía que era Elon Musk o un flipado con drones... Yo me estaba poniendo ya la venda antes de la herida", comenzaba contando David. "Yo le dije que igual eran farolillos de esos que vuelan", señalaba José.

"Estábamos en la comunidad de vecinos mi mujer y yo con unos amigos del chiringuito. Estaban los niños ahí viendo y diciendo que miremos para arriba y estaban, realmente, las estrellas moviéndose", recordaba el cantante tras asegurar que el vídeo no tiene una gran calidad. Fue entonces cuando Motos dio paso a las imágenes en las que se podía ver una fila de luces parpadeantes en el cielo nocturno.

"Iker qué os dijo", se interesó el presentador. "Iker es muy listo y tiene línea directa con la NASA. Me dijo que me iba a mirar si estaban los satélites de Starlink por Cubellas y me respondió que no. Así que pensamos que serían ovnis", contaba el músico. "Entonces, no hay explicación para eso todavía", apuntaba el presentador. "No, por eso sigo que sería un flipado con drones en el mar", insistía David.