David Bustamante se ofende por la dura valoración de Santiago Segura en 'El Desafío': "Patética capacidad"

Este viernes, Antena 3 emitió su segunda entrega de 'El Desafío', un concurso presentado por Roberto Leal en el que varios famosos deben enfrentarse a pruebas en las que tienen que ejercitar la fuerza, la memoria o la puntería. En la primera gala hemos podido ver a Ágatha Ruiz de la Prada, Ana Peleteiro, Pablo Puyol, Jorge Brazález, Kira Miró, David Bustamante, Gemma Mengual y Jorge Sanz como concursantes, y a Tamara Falcó, Juan del Val y Santiago Segura como jurado.

A pesar de la escasa trayectoria del espacio, los participantes ya han protagonizado algunas polémicas. En esta ocasión ha sido David Bustamante quien se enfrentó con Santiago Segura por su dura valoración, por la que se sintió muy ofendido.

Antes de las valoraciones del primer programa, el cantante ya no se mostraba muy animado, dado que no se sentía satisfecho con el resultado de su prueba de apnea, incluso llegó a emocionarse cuando el jurado intentó animarle y le aseguró que lo había hecho bien, ya que 90 segundos bajo el agua no es poco tiempo.

No obstante, los elogios que recibió la semana pasada desaparecieron al ver la prueba de Kira Miró, quien se sumergió en la enorme pecera del programa, haciendo una prueba similar a la de Bustamante. La actriz logró ser la ganadora de la primera entrega y volvió a serlo de la segunda por aguantar la respiración dos minutos y medio.

El jurado, muy asombrado con el resultado, no dudó en elogiar a la concursante. A raíz de esto, Santiago Segura aprovechó para desviar la valoración a una sarcástica crítica para el cantante, cuya prueba pasada había pasado al olvido tras el éxito de Miró. "Me he dado cuenta de la patética capacidad pulmonar de David Bustamante siendo cantante", aseguró el juez entre risas.

Ante el comentario, Bustamante se sintió muy ofendido, ya que lo pasó mal en la prueba, y no dudó en responder: "Para que empaticéis un poco más deberíais de hacer todos las pruebas antes de valorar... Porque decir que es patético estar un minuto y medio bajo el agua, ¡ojo!".

"Te lo digo en broma"

"Yo ya dije que hubiera hecho 20 segundos. Era una broma, David", se justificó Segura. "¿Qué valoración te di? ¿Qué puntuación te di?", le cuestionó, dejando claro que su valoración de la semana pasada fue buena. "Broma fueron los tres puntos de Tamara", contestó el cantante, lanzando una pulla a Tamara Falcó por la puntuación que le dio, aunque ella optó por no seguirle el juego y mantenerse callada.

"Yo te lo digo en broma. Es como si te digo que le queda mejor el neopreno a ella. Es una broma", agregó Segura para quitar hierro al asunto. "Hombre, pero donde va a parar", le dio Bustamante la razón, entre risas, dejando su rencor a un lado. "Que no, lo digo enserio. A ti también te quedaba muy buen el neopreno", le aseguraba el juez. "Como un colchón atado", replicaba el concursante.

Esta semana, la invitada especial fue Marina Castaño. La periodista tenía que superar el reto de 'Super disco chino'. Éste consistía en mantener el equilibrio con seis platos chinos, lo que Castaño no logró. "Es complicado, siento no haberlo hecho mejor", se disculpó la invitada. "No quiero ser duro, pero ha estado a poco del bochorno", le valoró Segura, manteniendo su imagen de juez estricto.