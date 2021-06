David Broncano revela el mal trago que ha sufrido por culpa de un familiar de Roberto Leal: "Vaya rato"

El presentador de 'La Resistencia', David Broncano, ha contado en las últimas horas el mal trago que ha sufrido por culpa de un familiar de Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra' en Antena 3. Leal es actualmente uno de los presentadores con más seguidores gracias al programa de Atresmedia, que cada jornada saca una gran ventaja a sus principales competidores.

Una diferencia que se ha ido aumentando desde el inicio de este año, ya que a raíz de que Telecinco pusiera en la franja de 20:00 a 21:00 'El Precio Justo' la audiencia de Leal se ha incrementado de manera considerable.





Roberto Leal habla alto y claro de su peor momento en 'Pasapalabra'

Uno de los motivos por los que Leal ha conseguido subir de audiencia ha sido que desde su llegada a Antena 3 los concursantes que han ido pasando han brillado por su inteligencia. El último en hacerlo ha sido Pablo Díaz, que se ha convertido con el paso de los tiempos en uno de los concursantes históricos del programa.

Sin embargo, sus victorias, y los emocionantes roscos que ahora está teniendo junto a Javier Dávila están trayendo al presentador andaluz graves consecuencias, tal y como ha explicado en las últimas horas en una entrevista que ha hecho para el canal de San Sebastián de los Reyes. Aunque ha reconocido que no tiene favorito, ha admitido que quiere que uno de los dos se lleve el gato al agua para evitar estar más tranquilo en el último tramo del programa.





"No tengo favorito, pero lo que quiero es que os lo llevéis ya, porque la tensión va subiendo, yo me voy poniendo nervioso y cada vez hablo más rápido y va a llegar un momento en el que no se me va a entender. Por lo que quiero es dar el bote y, sobre todo, poder abrazaros", ha explicado.

El mal trago que ha sufrido David Broncano por un familiar de Roberto Leal

Esta semana el presentador ha vuelto a estar en el punto de mira después de que uno de sus amigos más cercanos, el presentador David Broncano, aprovechase una entrevista en su programa de Movistar+ para contar el mal trago que ha sufrido en las últimas horas por un familiar cercano a Roberto Leal.

En concreto, ha sido durante la entrevista al actor vasco Gorka Otxoa cuando el presentador ha contado que esta semana su amigo Roberto Leal le ha presentado a su hijo de tan solo un mes, algo que ha provocado que viva un tenso momento.









Yo por si acaso, no se lo volvería a dejar, @RobertoLealG. No puedes ser tan majo. #LaResistencia@gorkaotxoapic.twitter.com/a6Szz8dPsQ — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) June 1, 2021





'"Me presentó a su hijo el otro día. Vaya rato… no sabía que hacer. Me trajo a su bebé de un mes”, ha explicado, situación que ha equiparado con "una novela Griega antigua”. "Además el niño es muy gracioso y muy guapo. Le acuné un poco, se lo devolví a Roberto y le dije: también me has ganado en esto… yo no voy a dejar nada bueno en el mundo”, ha añadido, riéndose.

