David Broncano confiesa que dos invitados no ha conseguido que vayan a 'La Resistencia': "Me duele"

Hace unos días, 'La Resistencia' daba comienzo a su sexta temporada con David Broncano al frente. El programa triunfa por múltiples factores, y uno de los más destacados es el nivel de los invitados que acuden al mismo, entre los que podemos encontrar cantantes, actores, deportistas y presentadores, entre otros. Son pocos los que quedan por pasar por el plató del programa, pero todavía hay alguno que se resiste.

Ha sido el propio Broncano quien ha confesado, durante la entrevista a Juanma Castaño y Miki Nadal, qué dos famosos no ha conseguido que acudan al plató. Aunque, eso sí, lo ha dicho sin ningún rencor, pero con algo de desazón por no haber conseguido entrevistarlos pese a haber insistido una y otra vez desde que se estrenó el programa en 2018.

Los dos invitados que todavía no han aceptado acudir a 'La Resistencia'

Tras una lluvia de ideas de nombres destacados, el presentador reconocía que se trata de David Bisbal y Froilán. Al cantante le ha querido mandar un mensaje en directo a ver si de una vez por todas se decide a aceptar la invitación y sentarse en el sofá más famoso de la televisión. Y es que llevan tiempo detrás de él, pero aún no han conseguido que acepte.

"David Bisbal es que llevamos tres o cuatro años diciéndole que venga, pero creo que no quiere venir", ha apuntado al presentador, contando algo que nunca antes había hecho público. Además, quiso mandarle un mensaje un poco abatido porque es fan del artista y tiene ganas de que le visite. "Pero me duele porque le tengo mucha admiración", ha añadido, dejando claro que se siente un poco mal por el hecho de que Bisbal no haya accedido a acudir al plató de Movistar+.





En cuanto a Froilán, era una persona del público la que se acordaba de su nombre, momento que aprovechaba Broncano para realizar una confesión. El presentador reconocía que tenían conocidos en común y que "una vez se le planteó y creo que dijo que veía el programa y dijo, a tope". Sin embargo, el joven todavía no ha acudido al programa. Tras este momento, desde la cuenta de Twitter de 'La Resistencia' aprovecharon para hacerle un llamamiento, invitándole de nuevo al plató.

Por ahora, ninguno de los dos aludidos ha contestado al presentador de 'Movistar+', quien sabe si habrán escuchado sus peticiones y podrán ser algunos de los invitados de las próximas semanas. Eso sí, Bisbal y Froilán no son los únicos que todavía no se han atrevido a sentarse en el mítico sofá, otros rostros muy mediáticos como son el chef Alberto Chicote, el político Miguel Ángel Revilla, o la cantante Rosalía.