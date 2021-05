'Sálvame' anuncia dos nuevos fichajes y advierte de la inminente expulsión de algunos colaboradores

Este lunes, 'Sálvame' comenzó el programa con los colaboradores sentador en la grada a la espera de una noticia que podría cambiarles la vida. Una voz en off les advertía de que algo va a cambiar en el programa y pedía que mirasen la pantalla para averiguar de que se trataba. "Buenas tardes, colaboradores. A lo largo de estos 12 años por este plató han pasado la friolera de casi 50 colaboradores. Muy atentos a todas estas caras", decía la voz para dar paso a las imágenes de todos los colaboradores que han pasado por el programa.

Entre los conocidos rostros se pudo ver a Terelu Campos, Rosa Benito, Miriam Saavedra, Alba Carrillo, Diego Arrabal, Joana Morillas, Makoke, Ylenia, Ángela Portero, Raquel Bollo, Carmen Borrego o Belén Rodríguez. "A partir de mañana este grupo tendrá nuevas caras, para algunos estas nuevas incorporaciones serán bienvenidos, para otros podría significar su inminente salida del programa", explicaban, dejando claro que habría nuevas incorporaciones y expulsarían a algunos de los colaboradores para renovar la plantilla.

"Los 12 años de ‘Sálvame’ van a traer muchos cambios y quedan 24 horas para comenzar a sufrirlos", advertía la voz en off. Con motivo de los 12 años del programa presentado por Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y Paz Padilla, La fábrica de la tele ha decidido renovar a los colaboradores, fichar a nuvos rostros y prescindir de otros. Esta noticia dejó a todos los presentes helados, por lo que el comienzo del programa tuvo pocas palabras.

Alonso Caparrós, quien presentaba el espacio, intentaba animar a sus compañeros para continuar con el programa, pero ellos seguían muy serios. "Estoy asustadísimo. Además, últimamente, vivo con dudas. A mí, particularmente, como me pongan de patitas en la calle... Es muy complicado", reconocía el presentador. "Sabemos que hay muchos culos para pocas sillas y es lógico que cuanto más gente venga, menos posibilidades tenemos de trabajar", reconocía Rafa Mora.

Mientras tanto, Anabel Pantoja no había entendido bien las intenciones del programa y aseguró que lo que le preocupaba era que entrasen personajes que pudieran crear problemas con otros colaboradores. "Hay necesidad de agitar el avispero. Porque es verdad que entre nosotros tenemos nuestro más y nuestos menos, pero siempre que viene otro elemento de fuera, viene con otra frescura, con causas pendientes... No es aburrido pero, al final, entre nosotros, sabemos de que pie cojea cada uno, pero cuando llega alguien externo aquí se monta una revolución", explicaba Gema López. "Por lo tanto, me parece bien porque me va la marcha", reconocía.





Pistas de los nuevos colaboradores

Todos los comunicador coincidían en que estaban seguros de que entrarán nuevos personajes que creen conflictos con los ya presentes. Su duda es si los colaboradores actuales se irán por su propia decisión al no soportar al nuevo fichaje o si, directamente, serán sustituidos por los que entran.

Para ir resolviendo las dudas, 'Sálvame' emitió un vídeo para dar algunas pistas sobre las nuevas incorporaciones. Una de ellas dejaba entrever que uno de los nuevos fichajes podría estar relacionada con una de las grandes sagas de este país. Fue entonces cuando los presentes barajaron diferentes posibilidades entre las que sonaron nombres como el de Gloria Camila, Rocío Flores, Dulce o Kiko Rivera.

Asimismo, también se ha dejado caer que este nuevo colaborador ya había trabajado anteriormente en este espacio de Telecinco, por lo que pensaron en la vuelta de Raquel Bollo o Belén Rodríguez.