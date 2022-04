Daniel Guzmán desvela el motivo por el que se fue de 'Aquí no hay quien viva': "No todo vale"

Tras su victoria compartida en 'MasterChef Celebrity', el dúo protagonizó tantos divertidos momentos que se han hecho con su propio espacio de cocina en Movistar+. Por este motivo, Miki Nadal y Juanma Castaño se han convertido en una reconocida pareja artística frente a las cámaras de 'Cinco tenedores', formato también producido por Shine Iberia que consiste en una combinación entre un talent culinario y un programa de entrevistas.

Este domingo, el cómico y el periodista volvieron a formar parte de la parrilla de la plataforma y recibieron a Paz Padilla, Ángel Martín y Daniel Guzmán como invitados. De esta manera, los presentadores reunieron a reconocidos rostros que poco tenían que ver entre ellos en una agradable cena, en la que presentarían una vez más sus dotes culinarios. Antes de eso, los conductores del espacio fueron acompañados por los invitados durante el cocinado, donde ya comenzaron a hacerse las diversas entrevistas.

Durante el cocinado, los presentadores han mantenido un charla con el actor y directos, haciendo repaso de su vida profesional, echando la vista atrás hasta 'Aquí no hay quien viva'. "No quiero volver a hacer cine en mi vida, esta es mi última película", soltaba entonces Guzmán, dejando muy sorprendidos a los presentes.









"Me hicieron elegir entre la serie y la película"



El actor acaba de estrenar 'Canallas', aunque anteriormente ya ha sido reconocido en varias ocasiones con 'A cambio de nada', galardonada en 2015 con la Biznaga de oro en el Festival de cine de Málaga y dos premios Goya. Sin embargo, tal y como ha declarado, esta última película le está haciendo sufrir: "He hecho en 17 años dos películas, que no quiero decir que sean como mis hijos, pero en cierta manera me han quitado de vivir".

"El cine me ha quitado de vivir, porque hago películas que son imposibles de hacer. Ya no hago ninguna más en mi vida. Ahora quiero hacer cosas más convencionales", declaraba el director. "El cine me ha pasado factura en relaciones con amigos, con mis padres... He dejado de vivir. A mí el cine me dio la vida y como siga así me la va a quitar", confesaba el invitado de 'Cinco Tenedores'.

Por otro lado, el actor ha hablado también del motivo por el que quiso dejar 'Aquí no hay quien viva' a pesar de ser una de las ficciones más exitosas de nuestra televisión: "Me fui por dirigir mi película. Me hicieron elegir entre la serie y la película y elegí la película. Lo que pasa que después he estado 10 años sin trabajar como actor". Asimismo, reconoce que también tomó la decisión porque "no aguanta más de tres temporadas en una serie, porque hacer televisión es muy complicado, porque cambias el estándar de la interpretación y todo vale, pero no todo vale". "Yo busco un resultado muy concreto y cuando se olvida ya ese resultado prefiero irme a otra cosa", asegura Guzmán.