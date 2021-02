Dani Mateo desvela lo que no se vio del ataque de cataplexia de Jordi Évole en 'El intermedio'

La noche del jueves, Jordi Évole visitó 'El Intermedio' para promocionar 'Eso que tú me das'. Sin embargo, lo llamativo de sus visita fue que Évole sufrió un ataque de cataplexia en directo al no parar de recibir bromas por parte del presentador. El invitado preguntó al presentador si estaba muy "cagado con el Covid". "Cagado no, llevo bolsa", le respondió Wyoming, provocando la risa incontrolable del invitado, quien, de pronto, se desmayó.

El conductor del espacio no parecía dar crédito ante lo que estaba pasando e hizo varias bromas para salir del paso y mantener el ritmo del programa de laSexta: "¿Pero qué le pasa a este hombre? Te ríes como lloran los caballos. ¿Te quieres puto orientar?". Mientras tanto, se veía a Évole tumbado sobre la mesa sin moverse.

Cuando pudo reaccionar y retomar la compostura, Évole quiso explicar tanto a los espectadores como al presentador lo que acababa de pasar: "Tengo cataplexia y, a veces cuando te ríes, pierdes la musculatura. Es enserio". El presentador le interrumpió al no creerse lo que estaba diciendo, pero Évole volvió a intentarlo: "Te estoy contando un problema que tengo". "¿Si? Cuéntame ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que tienes tú?", le preguntó el presentador.

"Cataplexia. Es una derivada de la narcolepsia, va en serio esto. Es una enfermedad que, cuando te ríes, a veces pierdes el tono muscular. Yo me medico y todo eso, pero me haces mucha gracia, me has hecho gracia desde siempre... Y puedo hasta caerme al suelo", aclaró.

"Hay mucha gente que sufre esta enfermedad, no me gustaría frivolizar. De hecho, aprovecho para decir que existe y es jodida. Aunque en mi caso no es tan jodida, es un grado medio", confesó el periodista. "Vale, vale. Pues no haces chistes o te empalamos. Pero, de momento vamos a ir con la primera opción", le respondió Wyoming.

"Era justo lo que necesitábamos", comentó Évole mientras intentaba aguantar la risa. "Tú lo que quieres es que te den terapia", agregó el comunicador, provocando así las carcajadas del invitado. "¡Hala! Se nos va a caer este... ¡Seguridad! Pon unos cojincillos", exclamó el presentador al ver como el periodista no podía dejar de reírse.

"Es impactante ver caer a Jordi Évole"

Ante la escena, dado el protagonismo del entrevistado, nadie se dio cuenta de la reacción del resto de colaboradores que se encontraban en el plató. Dani Mateo se encontraba entre ellos, por lo que no dudó en hablar al respecto el pasado viernes en 'Zapeando'. "Nuestros espectadores también estarán pensando que tienen cataplexia porque se duermen con nuestros chistes. No, lo nuestro es falta de humor", comenzó diciendo Cristina Pedroche para dar paso a Mateo. "Es impactante ver caer a Jordi Évole y quedarse en la mesa traspuesto. Wyoming no estaba entendiendo nada", declaró el presentador del espacio.

"Estaba yo, que me estaba muriendo de la risa, pero más que por Jordi por las caras de Wyoming. Y al lado, Sandra Sabatés, que es la persona más sufrida y sufridora del mundo, y lo estaba pasando fatal... Veía a uno y otro y no podía contener la risa", reconoció el conductor del espacio, dejando claro que Évole tampoco podía parar de reírse.

"Lo peor de todo fue cuando Jordi le cuenta su problema", recalcó Mateo, haciendo alusión a que, a pesar de conocer su enfermedad, no dejaba de hacer chistes. "Ahí fue el picador. Fue como el toro de la vega", agregó el comunicador. "El problema fue que Wyoming, en vez de ponerse serio, siguió haciéndole chistes porque se ve que le hacía gracia desmayar a un señor. Y, claro, le dio otro ataque a Jordi", comentó Quique Peinado.

"Es la entrevista más surrealista de Wyoming... ¡Y Wyoming entrevistó a un oso! Wyoming entrevistó a una vez a un oso que casi que se lo come. Se puso nervioso el oso", afirmó Mateo tras recordar que ya lleva 9 años en el equipo del espacio de laSexta. Ante la reacción de sus compañeros, Pedroche confesó estar pasándolo mal: "Yo lo estoy pasando fatal, no entiendo por qué os reís".

Para quitar hierro al asunto, el presentador aseguró que "luego Jordi se recuperó y estuvo bien": "Me consta que incluso se quedó un rato largo hablando con Wyoming y haciendo chistes. Y Sandra y yo sujetándolo, claro", concluyó, en forma de broma, el presentador de 'Zapeando'.