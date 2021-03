Dakota saca a la luz un turbio secreto sobre 'Hermano mayor': "Me dieron de consumir"

Dakota Tárraga fue una de las participantes más populares de 'Hermano mayor', tanto que a día de hoy sigue protagonizando memes y se convirtió en concursante de 'Supervivientes 2019'. Su presencia en televisión se ha hecho habitual gracias a su actitud, expresiones y manera de hablar, además de que, en su paso por el reality de Telecinco, forjó una amistad con Isabel Pantoja.

Aunque ya han pasado varios años, la joven ha desvelado ahora uno de los secretos más llamativos que jamás se había contado de su paso por el programa presentado por Pedro García Aguado. La joven aprovechó su invitación a 'La Nova Normalitat', de TeveCat, para hablar abiertamente de su participación en el programa de Cuatro.

En primer lugar, Arnau Vila, presentador del espacio, quiso saber su lo que se vio en el conocido programa "se lo hacía a su padres a diario". "Cuando llegaron de 'Hermano mayor', mi problema era el consumo, entonces me dieron de consumir para ver mi actitud cómo era", contestó la entrevistada, dejando boquiabierta al presentador del espacio. Asimismo, Dakota aclaró que le dieron "de consumir" para comprobar cómo era el comportamiento con sus padres en su momento más agresivo.

Ante sus llamativas confesiones, el presentador Miquel Valls le pidió "rebajar el tono de la vida", dado que prefería la "Dakota divertida". "Se pueden hacer todas las preguntas, pero a mí me gusta más la Dakota cachonda y divertida", le cortaba el conductor del espacio, redirigiendo así el rumbo que estaba tomando la entrevista.

Dakota: "Los del programa Hermano Mayor me hacían consumir para ver mi actitud"



Siguiendo con su paso por el programa de Cuatro, Dakota aseguró que, antes de ser intervenida por el programa, era buena estudiante. Sin embargo, fue el fallecimiento de su hermano lo que le llevó a desahogar su dolor en las drogas. "Bastante tenían mis padres, pobrecitos. Me ayudaron mucho porque fui a un psicólogo y a un psiquiatra. Nunca vas a olvidar a esa persona, pero tienes que aprender a vivir con ello", reconoció ella.

Dakota aclara sus palabras

Dado el revuelo provocado por las acusaciones que lanzó contra el formato de Mediaset, Dakota decidió aclarar su palabras y explicar qué sucedió realmente durante su paso por el espacio. "Quiero decir y que quede claro, que quede constancia porque si a mí se me conoce por algo no es por ser mentirosa, que en 'Hermano mayor', a mí los dos primeros días me pagaron la bebida", aseguró a través de su cuenta de Instagram.

"Consumo no quiere decir éxtasis y demás, no. Mi problema era el alcohol. Me lo pagaron para ver mi actitud, eso quiero decir. No malinterpretemos las cosas, porque no vamos a ningún lado. Parece que estoy enfadada, pero no. Con lo cual, si yo tenía un problema con el alcohol, pues vieron mi reacción con el alcohol. Otros tenían problemas de obesidad y les pagaban la comida", concluyó para dar por zanjado el asunto.