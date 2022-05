La respuesta de Daniel Guzmán cuando le preguntan por el dinero que ganó en 'Aquí no hay quien viva'

El actor y director de cine español, Daniel Guzmán, visitó el pasado sábado el programa de La Sexta, 'LaSexta Noche', donde analizó sus nuevos proyectos y también echó la vista atrás para repasar algunos momentos destacados de su carrera, como fue el paso por exitosa serie de Antena 3, 'Aquí no hay quien viva'.

Encarnando el papel de Roberto y junto a Lucía, personajes que hacía María Adánez, Daniel Guzmán llegaba al edificio de la calle Desengaño 21 en el primer capítulo, cuando se mudaron al piso situado en la tercera planta.

A partir de ese momento, Roberto formó parte de un elenco de personajes entre los que se encuentran algunos de los más recordados en la historia reciente de la televisión de nuestro país: como es el caso de Emilio Delgado, el portero de la comunidad, o su presidente, Juan Cuesta.

Rechazó participar en 'Aquí no hay quien viva' varias veces

Aunque Daniel Guzmán rechazó formar parte varias veces del proyecto, hubo un momento que le conquistó por completo y que le ligó a la serie durante varias temporadas: la primera lectura de guion junto a los demás actores. Intérpretes de la talla de Fernando Tejero, Luis Merlos, José Luis Gil, Eduardo Gómez o Loles León formaron parte de un reparto querido y recordado por varias generaciones de espectadores.









'Aquí no hay quien viva' es una de las series más conocidas de la historia de nuestra televisión y de Antena 3, siendo una de las producciones más recordadas y reconocidas de la primera década del siglo XXI en nuestro país. En este sentido, su éxito se sigue extendiendo hasta nuestros días, ya que sigue cosechando adeptos gracias a sus emisiones en los canales de Atresmedia y también en las plataformas digitales.

Tras su paso por 'Aquí no hay quien viva', una de las principales dudas que existían entre los seguidores más fieles es si algún día Daniel Guzmán aparecerá en 'La que se avecina', la serie que heredó la esencia de Desengaño 21y también a la mayoría de su reparto.

El pasado sábado, José Yélamo, presentador de 'LaSexta Noche' le preguntó sobre su pasado en la serie y sobre el dinero que había ganado, haciendo colación a un titular de un medio digital que señalaba que el actor había ganado mucho dinero, el chico de barrio afín a Podemos que'que se hizo de oro' decía el titular. Su respuesta, cargada de ironía, no tardó mucho en hacerse viral en las redes sociales, ya que el actor que interpretaba a Roberto ha seguido trabajando, sobre todo como director, después de su paso por 'Desengaño 21': "Me siento muy identificado con este titular, sobre todo con la segunda parte, con eso de que me hice de oro. De hecho, he dejado de trabajar y me dedico a la vida contemplativa. Me siento muy afortunado".