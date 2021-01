Keuchkerian, el Salva de ‘Antidisturbios’: "La vida me ha enseñado que los planes no salen bien"

En ‘Antidisturbios’, la serie de Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen para Movistar+, Hovik Keuchkerian se mete en la piel de Salva, uno de los encargados de lidiar con los problemas a los que se enfrenta un grupo especial de la Policía Nacional en Madrid. Temas como la corrupción, la lucha de poder, el machismo o lo difícil que es mantener una mentira oculta cuando hay muchas personas implicadas dan forma a la trama.

Este viernes, Keuchkerian ha sido entrevistado en ‘Herrera en COPE’, donde ha dicho que gracias a las plataformas, el mercado de series se ha convertido en “un mercado global” que permite que “te puedan descubrir en cualquier parte del mundo”. El actor, sin embargo, no esperaba el éxito de 'Antidisturbios'. “En general, en la vida no miro la consecuencia del trabajo que estoy haciendo porque la vida me ha enseñado que los planes no salen bien. Me centro en el trabajo y en lo que tengo que hacer como lo he hecho siempre”, ha confesado, aunque no es ajeno al éxito de la serie y a la reacción del público, que ha sido “magnífica”.

Keuchkerian ha manifestado su admiración por Sorogoyen, ganador de tres Premios Goya, “el mejor director español de cine y de series porque es enfermizamente perfeccionista y porque maneja de una forma magistral todos los universos que suponen el rodaje. Tienes una sensación continua sin darte cuenta de que hay un comandante pilotando la nave, lo que te permite volar”, ha confesado.

El artista ha dicho que necesita “pasión para hacer las cosas porque si no se convierten en un trabajo" que hace "con desgana”. “Tú ves ‘Antidisturbios’ y estás. No estás viendo ‘Antidisturbios’, estás dentro de ‘Antidisturbios’”, ha dicho.

"UN ACTOR TIENE QUE SABER ESCRIBIR"

Keuchkerian ha recordado que empezó siendo cómico, pero “pasito a pasito” ha ido conociendo “la responsabilidad que supone buscarle a un personaje los porqués, los para qué y las aristas que pueda tener”. “El trabajo que más me gusta de esta profesión es el mes y medio o los dos meses que antes de empezar a rodar me paso en mi casa construyendo. Para mí un actor tiene la obligación de saber escribir”, ha manifestado.

Tras diez años de carrera, el Salva de ‘Antidisturbios’ ha dicho que sabe “más hacia dónde” va, al tiempo que ha “alimentado de una forma inconsciente la vulnerabilidad”, lo que le permite “saltar con mucho menos miedo al vacío”.

Sobre las críticas que sobre la serie han vertido algunos sindicatos policiales por "la falta de exactitud" de la ficción y su "oportunidad perdida para retratar, de forma veraz, a profesionales a los que se somete a una gran presión diaria”, Keuchkerian ha dicho que nunca “llueve a gusto de todos”, pero cree que las críticas se han vertido más por cuestiones de “asesoramiento”. “Cuidado con el curro. Estate 16 horas doblando turno, de pie, escuchando, aguantando… Luego vete a casa e intenta tener una vida familiar normal”, ha dicho sobre el trabajo de los policías, que ha puesto en valor.

Nominado en la categoría de mejor interpretación masculina en los Premios Forqué, Keuchkerian ha dicho que “el reconocimiento siempre es bonito”. “Si no me lo dan de puta madre y si me lo dan de puta madre al cuadrado”, ha manifestado.