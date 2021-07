Lluvia de críticas a Kiko Matamoros tras su marcha de 'Sabado Deluxe': ¿motivado por Rocío Carrasco?

Este viernes, 'Sábado Deluxe' arrancará como viene siendo habitual pero con una ausencia muy sonada: la de Kiko Matamoros. Uno de los colaboradores 'emblema' de Mediaset ha anunciado que retira del espacio que se emite en horario de prime time en Telecinco. No obstante, continuará trabajando en 'Sálvame' y en otros formatos como 'Viva la Vida'.

Algunas de las personas que defienden a Rocío Carrasco han aprovechado para dejar entrever que la productora de ese programa habría prescindido de Matamoros por su postura reacia a la hija de Jurado. "Traducción, le han despedido", decía un tuitero. Tal ha sido el aluvión de críticas que el colaborador se ha visto obligado a responder: "¿Esta gente odiadora qué bebe? El 'Deluxe' lo he abandonado yo por voluntad propia", decía Kiko Matamoros descartando así que tenga algo que ver Rocío Carrasco en su marcha del programa.

Bien es cierto que el colaborador de 'Sálvame' ha ido encadenando muchas horas de intenso trabajo que iba encadenando. Primero, el programa que presenta Jorge Javier Vázquez, pasando por 'Viva la Vida' y el 'Deluxe'. Por ello, ha optado por tomarse este descanso para pasar más tiempo con sus allegados y su pareja. Su deuda con Hacienda, de hecho, está más holgada y esto también le permite dar un ligero parón en su vida profesional.

Sin embargo, esta no es la primera vez que preocupaba a la audiencia ya que se marchó también de plató en otra ocasión por una subida de tensión. "Son cosas que pasan y ya está. Es la primera vez que me pasa. Fue algo emocional, una subida tensión emocional, según me han dicho los médicos, contaba el colaborador