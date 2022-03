Cristina Saavedra sufre un duro momento y estalla contra la sanidad: "La vida de mi hermana se va"

Cristina Saavedra es una conocida presentadora de nuestra televisión, actualmente reconocida por ser la presentadora de 'La Sexta Noticias'. La periodista no suele hablar de su vida privada y suele mantener su imagen como presentador de informativos. No obstante, se encuentra pasado por un complicado momento personal por el que no ha podido evitar pronunciarse en redes sociales.

El pasado mes de junio de 2021, la comunicadora tuvo que hacer frente al fallecimiento de su hermana pequeña y su abuela. Meses después, el cáncer ha vuelto a dañar a su familia y ha anunciado desde su cuenta oficial de Twitter que otra de sus hermanas se encuentra luchando contra un cáncer a día de hoy.

Según ha explicado la periodista, la joven se encuentra en una fase terminal, por lo que no ha podido estallar cuando su tiempo de visita se ha visto perjudicada por el rodaje de una película en pleno hospital. "La vida de mi hermana se va", comenzaba escribiendo desde sus redes sociales, visiblemente indignada y dolida por lo que estaba pasando, además de por el trato recibido por el centro.

"En este hospital hay enfermos despidiéndose de la vida. Enfermos en sus últimas horas con cáncer terminal. Y se han puesto a rodar una película. Así que el familiar del paciente pide coger el ascensor para ver a su mujer y le dicen que espere que están rodando", comenzaba quejándose la presentadora desde sus redes sociales.

Tampoco por las escaleras porque están rondando. Que espere. Oigan, que la vida de mi hermana se va, que no hay minutos. Y sí,larga vida al cine, con todo reposto pero señores del @sergas este no es el lugar para un rodaje, aquí corre el tiempo. hay mucho dolor. Mucho. Desgarra. — Cristina Saavedra (@csaavedra_) March 27, 2022





"Qué dolor y qué vergüenza"



"Tampoco por las escaleras porque están rodando. Que espere", agregaba, señalando que no le dejaban subir de ninguna de las maneras. "Oigan, que la vida de mi hermana se va, que no hay minutos... Y sí, larga vida al cine, pero señores del SERGAS [Servicio Gallego de Salud], este no es el lugar para un rodaje, aquí corre el tiempo. Hay mucho dolor. Mucho. Desgarra", declaraba Saavedra.

"Tampoco había plaza en el parking público. Estaba ocupado por el equipo técnico de la productora. No, hombre, todos apoyamos la cultura, también lo hacía mi hermana, pero a ella no le quedan tantos minutos... Qué dolor y qué vergüenza. Disfruten cuando salga de la película", se lamentaba la periodista.

Qué dolor y qué vergüenza. Disfruten cuando salga de la película. — Cristina Saavedra (@csaavedra_) March 27, 2022

Tras este hilo de Twitter, una de las seguidoras de la periodista se daba por aludida al trabajar en el mencionado centro y se disculpaba por lo sucedido: "Te pido perdón por la parte que me toca por ser trabajadora del SERGAS... Por desgracia, no piensan en sus pacientes y sus circunstancias. Lo siento, un abrazo y un beso muy fuerte". "Un abrazo y gracias de corazón", le agradecía la comunicadora.