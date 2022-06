Cristina Pedroche revela a Pablo Motos en 'El Hormiguero' una de sus mayores manías: "Me siento mal"

Cristina Pedroche ha sido la invitada encargada de cerrar la semana en 'El Hormiguero', tras las visitas de Esmeralda Pimentel, Amaia Romero y Diego Luna. Su entrada en el plató de Antena 3 ha sido un tanto peculiar y es que ha aparecido con un albornoz. Como si se tratara de las Campanadas, la colaboradora se ha quitado dicha prenda para mostrar el look que llevaba debajo.

Durante su conversación con Pablo Motos, además de conocerla un poco más, hemos podido descubrir algunos secretos en torno a la cocina de su marido, Dabiz Muñoz. Actualmente, cuenta con un nuevo restaurante y Pedroche no ha dudado en invitar a Motos a probarlo, aunque la respuesta del presentador ha sido un tanto peculiar. El conductor de 'El Hormiguero' se ha mostrado un poco reacio a la cocina de vanguardia y a ciertos platos, aunque finalmente ha acabado asegurando que intentará ir un día a probar los platos que se sirven en el restaurante.





Las supersticiones de Cristina Pedroche

Por otro lado, Pablo Motos le ha preguntado a Pedroche si cree en la energía de los objetos y, ese momento, la colaboradora de La Sexta, ha explicado, con todo detalle, una de sus manías más características. "Siempre digo que no tengo supersticiones, que no soy maniática, que no tengo toc y es mentira, tengo muchísimos, pero no me doy cuenta hasta que los hago", comenzaba diciendo.

"Por ejemplo, una tontería, ayer mi madre me dio un collar que yo quería y me dice que te lo doy ya por si te lo quieres poner para 'El Hormiguero' y yo pensaba, pues qué guay porque va a brillar mucho con la ropa, pero luego pienso, no porque es la primera vez que me lo pongo, no puedo venir al programa con un collar nuevo que yo no sé qué energía trae", relataba, ante la atenta mirada de Pablo Motos.

En ese momento, Pedroche ha sido consciente de lo que acababa de contar: "Me siento mal porque yo digo que Dabiz tiene sus cosas, pero yo soy peor", ha apuntado. Pese a esto, ha seguido explicando sus manías y es que también le pasa algo muy curioso con los bolígrafos: "Yo iba a los exámenes y ponía mis folios y mis bolis para el mismo lado, si estaba abierto, la punta va para el otro lado. Yo siempre llevo muchos bolis porque si me pides uno, de una persona que no conozco no cojo bolis, yo te lo regalo. Si alguien yo sabía que iba a sacar menos nota le decía, quédatelo, yo no lo quiero".