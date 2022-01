Cristina Pedroche: el motivo por el que se casó con 26 años con Dabiz Muñoz y por qué no quiere votar al PP

Desde que apareciese por primera vez en 'Sé lo que hicisteis...' hace más de una década, Cristina Pedroche se ha convertido, no sólo en sinónimo de La Sexta, sino en una de las presentadoras y colaboradoras más recurrentes de Atresmedia y toda una figura de las Campanadas cada 31 de diciembre. En 2010 comenzó su andadura en el programa de entretenimiento que presentaba Patricia Conde y rápidamente se convirtió en pieza clave de Globomedia, la productora fundada por Emilio Aragón.

Sólo un año después pasaría a formar parte del equipo de 'Otra Movida' y, al poco tiempo, terminaría entrando en 'Zapeando', donde es uno de los rostros más habituales. Precisamente con el primer presentador de ese programa, Frank Blanco, se estrenó como pareja de las Campanadas de 2014 en La Sexta. Rápidamente el grupo de comunicación se decantó por ella para las uvas de Nochevieja en Antena 3, donde le acompañó Carlos Sobera. En 2015 le tocaría de pareja por primera vez el chef Alberto Chicote y, desde entonces, no se han separado en ningunas Campanadas, en las que ha protagonizado un sinfín de polémicas, siempre por sus atrevidos vestidos.

En ese tiempo no sólo ha sido protagonista en 'Zapeando', sino en otros programas de Atresmedia como en 'El Hormiguero' o 'Tu cara me suena', incluso presentando grandes apuestas como 'Pekín Express' o, recientemente, 'Love Island' en Neox.

Vallecana de chándal de mercadillo

Con miedo a las serpientes y amante de las películas de Michael Haneke y Lars Von Trier, Cristina Pedroche Navas nació un 30 de octubre de 1988 y se crió en el madrileño barrio de Vallecas, de donde siempre se ha mostrado muy orgullosa de pertenecer. Tanto es así que llegó a realizar el saque de honor de su equipo en 2014, ante lo que pudo vérsele tremendamente emocionada.

No recibiría tantos halagos cuando habló del traje regional de su barrio: según la presentadora, se trataba del chándal de mercadillo. “Como Vallecano que soy, creo que ese no es nuestro traje regional y afortunadamente no tenemos tu retraso” o “Que graciosa Cristina Pedroche en El Intermedio por ser de Vallecas no te da derecho a ridiculizar a los vallekanos ¡así iras tú choni!” son algunas de las críticas que recibió en redes sociales por el comentario en el programa de El Gran Wyoming.

@CristiPedroche Como Vallecano que soy, creo que ese no es nuestro traje regional y afortunadamente no tenemos tu retraso. pic.twitter.com/xM7zucNMH2 — Juanma (@Zamasvk92) February 2, 2017

Polémica con el PP

Tampoco ha estado exenta la presentadora de charcos políticos. En una entrevista en la revista Papel mantenía que no votaría nunca al Partido Popular, y lo explicaba detalladamente: “Yo quiero ganar el dinero que gano porque me lo trabajo. Y mis impuestos quiero que vayan a sanidad pública, educación pública... No a que se blanquee dinero y me roben. No quiero PP, lo siento, no lo quiero”.

Además, en más de una ocasión ha reconocido haber sido votante de Izquierda Unida, formación integrada en Unidas Podemos y, concretamente, se declara a sí misma seguidora del ministro de Consumo, Alberto Garzón. En cualquier caso su fama le ha llevado a ser la primera mujer en España en llegar al millón de seguidores en Twitter y a recibir su propia figura en el Museo de Cera de Madrid, concretamente en 2019.

Su matrimonio con Dabiz Muñoz y otros amores

También se conoce a la presentadora por haber contraído matrimonio con el reconocido y mediático chef, Dabiz Muñoz. Y es que ambos se casaron cuando Pedroche tenía sólo 26 años. “Yo me casé a los 26. Y forcé la máquina para casarme con 26 años porque el 26 es una cifra que va conmigo. Es mi número favorito de siempre y yo me quería casar con 26”, comentaba el pasado mes de julio en 'Zapeando'.

Con él comparte fotos a menudo en sus redes sociales y siempre ha dicho estar profundamente enamorada. No obstante, antes de dar el 'sí quiero', Pedroche ha sido relacionada con otros rostros conocidos. El primer hombre con el que se relacionó a la comunicadora fue con Manucho, jugador del Rayo Vallecano. Según aseguran varias fuentes, nunca se trató de una relación seria. Sin embargo, se les vio a ambos por las calles de Madrid en varias ocasiones. Pero una de sus relaciones más sonadas fue la que mantuvo con Dani Martínez. Eran compañeros en 'Otra Movida', lo que les unió pero también perjudicó a su noviazgo. Comenzaron a estar juntos en 2011 y, dos años después, rompieron, según dice, por culpa de tensiones laborales.

En 2014, la presentadora fue vista con Miguel Torres. Por aquel entonces, el futbolista jugaba en el Getafe. Estuvieron juntos un tiempo, pero se rumorea que fueron las constantes deslealtades del deportista lo que acabó con la relación entre ambos. Algunos rumores apuntan que Torres engañó a Pedroche con Ariadne Artiles, Mónica Hoyos y Patricia Conde, quien fue una amiga de trabajo.

Aunque no fue confirmado, se dice que Pedroche estuvo con el también vallecano Adrián Lastra. No obstante, se rumorea que solo mantuvieron un breve tonteo que no llegó a nada más. De la misma manera, a raíz de su participación en el corto 'Buzón de Voz', se dijo que Pedroche estaba con Juanra Bonet al haber sido vistos paseando cogidos del brazo. Pero nunca se corroboró esa información.

En 2015, llegó a su vida el hombre que la presentadora define como el amor de su vida. David Muñoz acababa de romper su relación con Ángela Díaz, cofundadora de StreetXOy con quien estaba desde los 18 años, cuando conoció a Pedroche. Desde entonces, la pareja se volvió inseparable y se casaron unos meses después.