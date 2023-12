Cristina Pedroche revela a Joaquín las condiciones que pone con su vestido de las Campanadas: "No me veía"

El próximo 31 de diciembre, Cristina Pedroche vivirá una Nochevieja superespecial. La presentadora vallecana volverá a presentar las campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid, pero, por primera vez, lo hará como madre tras el nacimiento de su primera hija, Laia. Esto ha hecho que crezca la incógnita sobre cómo será el look que lucirá para dar la bienvenida al 2024. Una vez más, su mayor aliado será el estilista Josie, con quien ya está trabajando para ello. Con Sonsoles Ónega reveló que "será especial, porque es otra". Este jueves, con Joaquín Sánchez en 'El Novato', también habló sobre ello.

Cristina Pedroche nos ha dejado sin palabras con su espectacular look en la última noche del año





Dabiz Muñoz, su marido, también había hablado sobre ello en los últimos días: "He visto todo, ¿faltaría más? Y si no me deja verlo, lo veo igualmente. La verdad es que el trabajo que hacen ella y Josie durante todo el año es muy creativo, de verdad que yo creo que la gente fliparía si viese todo el trabajo que tiene detrás. Yo creo que, además, tiene también un mensaje superbonito y superpotente. Yo creo que lo más difícil cuando hablamos de cosas únicas y de cosas creativas es seguir haciendo cosas nuevas. Y yo creo que, en este año, otra vez, se han vuelto a reinventar y lo van a volver a reventa, sin duda".

El vestido de las Campanadas

La propia Cristina Pedroche habló en 'Zapeando' recientemente sobre la controversia habitual sobre el vestido: "Va más allá de la estética y va dirigido a lanzar mensajes. No es un vestido que te vayas a poner para la boda de tu mejor amiga. Está en las antípodas de una boda, de una fiesta, de un photocall… Al vinal, es un vestido muy distinto. Y casi te diría que no es un vestido. Nunca lo ha sido. Seguramente ella esté más guapa con un vestido de miércoles por la tarde, pero con el de este año os aseguro que os vais a quedar boquiabiertos". El hype que está creando es muy alto.

CRISTINA PEDROCHE Y ALBERTO CHICOTE DARÃ?N LAS CAMPANADAS 2017 EN ANTENA 3, Y CRISTINA PARDO E IÃ'AKI LÃ"PEZ, EN LASEXTA





También, durante una ronda de preguntas en su cuenta de Instagram, un seguidor anónimo le preguntaba sobre si podía dar alguna pista del vestido de las Campanadasy ella accedió: "Yo creo que en estas fechas ya puedo decir algo. No es de ningún color que haya llevado otros años". A su respuesta, Pedroche le añadió un collage de fotografías de todos los vestidos que ha lucido en las últimas Campanadas. Y, si repasamos los colores, la madrileña ya ha lucido el blanco, plateado, dorado, rosa o negro. Por eso, Joaquín tenía que preguntarle, así como la polémica que la acompaña.

"No me veía"

Cristina Pedroche asegura que ella no consulta las redes sociales tras la emisión y que no le afectan las críticas: "Las del vestido no". "Yo con esos vestidos largos y clásicos no me veía así que me puse eso. Suficiente que era negro", ha recordado. Dabiz Muñoz, su marido, fue más crítico: "Partimos de la base que es una persona libre que toma sus decisiones de manera libre y hace lo que le da la gana. Faltaría más. Creo que bajo ese prisma, esa libertad que tiene, el planteamiento no podría ser más feminista. Ella está decidiendo hacer con su cuerpo lo que quiere y ese día para ella es una fiesta".

Cristina Pedroche, sobre las Campanadas de 2018: Habrá que ver si compensa o no compensa todo el sufrimiento





La presentadora recordó el momento en el que se lo propusieron: "Ahora veo esas Campanadas, en laSexta, y pienso: 'Madre mía, ¡qué inocente era! Me lo estaba pasando bien porque pensaba esto lo está viendo mi madre, mi futuro marido, porque yo ahí ya estaba empezando a estar con David, y poca gente más. Lo disfruté y me lo pasé bien. Pero cuando acabó y vi que era Trending Topic". Fue todo un reto que reveló a Joaquín Sánchez que aceptó con dos condiciones: "Que me pudiera poner lo que quisiera, lo que me apetezca, porque yo con esos vestidos largos y clásicos no me veía. Eso y correr la San Silvestre".