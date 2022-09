Joaquín habla claro sobre el presentador en el que se ha inspirado para su programa en Antena 3: "Me encanta"

'Joaquín, el novato' es una de las grandes apuestas de Antena 3 para esta nueva temporada televisiva. Un formato en el que el futbolista se enfrentará a varios protagonistas en una entrevista personal. "Me lo he pasado como un niño chico, pero también he pasado momentos jodidos. No os imagináis lo que he sudado (...) No quiero que la gente me vea como presentador porque yo soy futbolista. Quiero que me vean como un novato, con sus virtudes y sus defectos. He currado mucho, es una oportunidad maravillosa", ha explicado el propio deportista en la rueda prensa en la que ha presentado el proyecto.





Pero uno de los momentos más curiosos de la entrevista ha llegado cuando Joaquín ha revelado quién es su referente en la pequeña pantalla. No ha dudado ni un segundo y ha contestado que Pablo Motos: "Me gusta la televisión muchísimo. Me lo paso genial y me divierto. Me tiré de cabeza ante esta propuesta porque es una oportunidad muy bonita. Tenía un guion que me estudiaba, aunque también tiré de la improvisación del momento (...) Me gusta mucho ‘El Hormiguero’, por eso mi referente es Pablo Motos. Me encanta su forma de entrevistar y de llevar al invitado.

Joaquín en 'El Hormiguero'

De hecho, Pablo Motos estuvo en 'El Hormiguero' hace unas jornadas para repasar su carrera deportiva y también comentar algún que otro detalle sobre este nuevo programa. En este sentido, el actual jugador del Real Betis Balompié volvió a hablar de su posible retirada de los terrenos de juego: "La última vez dije aquí que era el último año y no me retiré, así que me da miedo decir nada, la intención es que sea el último año, pero imagínate que entramos en Champions".

La visita dejó unas cifras de récord para el programa de Antena 3. La emisión logró congregar a 3.095.000 espectadores y sumar un 23,8% de cuota de pantalla, pero la cosa no queda ahí. Fue el programa más visto del día y se hizo con el minuto de oro de la jornada, en el cual superó los 3,7 millones y el 28% de share. Por su parte, de las seis visitas del futbolista al plató de Antena 3, cinco han superado los tres millones de espectadores.