Cristina Pedroche frena a Dani Mateo por lo que dice en 'Zapeando': "Atácame a mí, deja a mi marido en paz"

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas. Al igual que los divertidos momentos que suelen regalar a los espectadores. Además, ya se ha convertido en algo habitual que, entre tema y tema, cuenten algunas anécdotas de su vida personal.

Los colaboradores se encontraban analizando la entrevista de Carlos Alcaraz en 'El Hormiguero', concretamente el momento en el que Pablo Motos le preguntaba con qué objetivo se hablaba a sí mismo durante los partidos. El presentador de Antena 3 sintió curiosidad por las palabras que se escuchó pronunciar al joven durante uno de los descansos del partido. "Estoy hecho un toro", se le escuchaba gritar. "Decírmelo a mí, que puedo seguir corriendo, que va a tener que sudar sangre para ganarme, me transmite confianza, me siento ganador porque me siento muy fresco", justificaba el tenista. Aunque reconoce que "también se dice cosas negativas": "Como que no tocaba esa bola ahí, no paro de repetírmelo, incluso me insulto a veces".

"Estoy hecho un toro, estoy hecho un toro", repetía Dani Mateo tras ver las imágenes de Alcaraz. "No es Paulo Coelho, pero te motiva más", bromeaba el presentador de laSexta al respecto. "Es verdad. Estoy hecho un toro. Yo me lo voy a empezar a decir en los vídeos", agregaba Mateo, mientras se decía 'estoy hecho un toro' por lo bajo.









"Si te ataco yo, atácame a mí"



Fue entonces cuando Cristina Pedroche cortó al conductor del espacio de laSexta cuando pretendía seguir con el siguiente tema del programa. "Dime", reaccionaba Mateo. "Que tiene que ser verdad", apuntaba la colaboradora, haciendo referencia que el truco del tenista funciona cuando es verdad que 'estás hecho un toro'. "¡Hala, Cris!", exclamaba Lorena Castell ante el zasca de Pedroche al presentador.

"Vamos a ver. ¿Vamos a comparar a Carlitos con Dani Mateo? Me refiero a 'hecho un toro' de físicamente", se justificaba la colaboradora y también presentadora de 'Love Island'. "Tú te puedes decir: 'soy un crack de la comedia'. Pues sí", aclaraba Pedroche, señalando que la potencia física no era el fuerte de Mateo, pero sí su talento para el humor.

"Están sonando muy fuerte Los Roca para mejores cocineros del mundo", soltaba entonces el comunicador como contraataque, apuntando el evento en el que Dabiz Muñoz estaba nominado para mejor chef del mundo y que se celebraba esa misma noche, dado que Pedroche estaba muy emocionada por su marido. "Si te ataco yo, atácame a mí. Deja a mi marido en paz", le frenaba la colaboradora.