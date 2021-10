Cristina Pedroche hace una confesión sobre su infancia que deja mal a su madre: "Lo hizo fatal"

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas. De la misma manera, en muchas ocasiones, suelen compartir con los espectadores recuerdos de la infancia o sus anécdotas personales, lo que acapara toda la atención de los espectadores.

Esto es lo que pasó cuando Dani Mateo se interesó por lo que "merendaban de pequeños": "¿Eráis de pan con chocolate, de pan con mantequilla, le echabais azúcar al Cola Cao o tomabais fruta? Eráis de esos...". "En mi casa no nos daban chuches, solo nos daban un puñadito de frutos secos ¿Cómo es eso de triste mamá?", contaba María Gómez, dejando muy sorprendidos a sus compañeros.

"Pero, ¿Dónde te has criado tú?", reaccionó el conductor del espacio de laSexta. "Esto está muy bien", opinaba Cristina Pedroche. "¿Cómo que muy bien?", decía Mateo sin dar crédito. "Está muy bien porque ya creces de otra manera", insistía Pedroche. "Si tú no has comido frutos secos hasta que no has sido mayor", le reprochaba Iñaki Urruti. "Por eso lo estoy diciendo", se defendía la colaboradora, consciente de que antes ella se alimentaba mal.

"Yo llevaba el veneno dentro... Mi madre me ha alimentado fatal. Esa pobre señora, que lo hacía con todo su cariño, pero a mi me ha alimentado fatal", reconocía Pedroche, señalando un episodio de su infancia y dejando claro que su madre no lo hizo bien. "Pero has salido bien", replicaban sus compañeros.









"Tomaba Cola Cao todo el rato"

"Sí, yo he salido bien, pero yo desayunaba tres donettes con Cola Cao. Me iba a clase bien fuerte. En el recreo una napolitana de chocolate, y, a veces, lo cambiaba por unos pelotazos, según el dinero que llevaba, pero tomaba Cola Cao todo el rato", confesaba la tertuliana. "Salías ganando, Cris", señalaba Gómez, quien acababa de aclarar que llevó una infancia totalmente diferente a la de Pedroche.

"Yo desayunaba café con leche desde los cuatro años, pero en tazón. Así estaba luego yo en el colegio, que no paraba", decía por su parte Miki Nadal, lo que provocó las risas de sus compañeros. "Pero, espérate, que para dormir me daban otro café con leche... Era tan nervioso que el café me relajaba", apuntaba.

"Yo merendaba, casi siempre, un bocadillo de dos pisos: mortadela de Mickey Mouse y queso de cuña. Eso se lo dar a Mickey Mouse y lo matas", comenzaba diciendo el presentador, recordando su niñez. "Y, cuando me quedaba con hambre después de eso, eso os lo juro, cogía un paquete de tosta ricas y un Cola Cao. Entonces, eso empezaba mojando una, luego dos, tres... Y así. Y terminaba cogiendo como veinte galletas", reconocía el presentador. "Era así y me llevaban al colegio en carretilla", bromeaba.