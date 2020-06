Cristina Pedroche es una persona que da que hablar haga lo que haga. La colaboradora de televisión levanta amores y odios a partes iguales, y lleva desde 2009 en diversos formatos, programas y cadenas. Con muchas Nocheviejas a su espaldas, y la vallecana también genera muchos ingresos gracias a la publicidad y a las redes sociales.

Es por eso que hay mucha curiosidad alrededor de cuál puede ser el patrimonio de Pedroche, un patrimonio mayor si se junta con el imperio gastronómico que tiene formado su marido, el chef Dabiz Muñoz.

Cristina ha sido la invitada del último programa de la temporada de 'La resistencia',el programa presentado por David Broncano en Cero de Movistar. Como no podía ser de otra manera, la vallecana no pudo esquivar la famosa pregunta del dinero.

¿Y lo bien que habría estado llamar a Pablo Motos y preguntarle "¿Sabe usted qué es lo que quiero?" #LaResistencia@CristiPedrochepic.twitter.com/kTxVMMiFAZ — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) June 25, 2020

Cristina Pedroche desvela cuánto tiene ahorrado

El programa comenzó con Cristina con muchas ganas de baile mientras que Broncano le presentaba la fuente especial que habían puesto por ser el último programa. A continuación Cristina desvelaba que iba con prisa porque "había quedado con su marido para ver un piso nuevo que alquilar en Pozuelo".

Poco tardó Pablo Motos en salir en escena en la conversación entre ambos. La colaboradora de 'El Hormiguero' afirmaba que Motos era un seguidor de 'La resistencia' y que el programa gustaba mucho entre el equipo del programa de Antena 3: "A Pablo le gusta 'La Resistencia'. Dice que eres muy majo". Ante esta declaración, y con una sugerencia de Pedroche, Broncano animaba a su invitada para llamar a Pablo en directo. Cristina se acobardó y decidió dejarlo en un audio: "Hola Pablo, estoy en La Resistencia y me dicen que te llamemos, yo te dejo el audio pero tú ya haz lo que quieras. Y no me bloquees, que quiero seguir trabajando". Poco tardó en contestar Motos tal y como mostró a pantalla. "Mándale un saludo a todos de mi parte porque ahora entro a ensayar", confesaba el presentador de 'El Hormiguero'.

¿Que se hace QUÉ con las drogas en este programa? Vamos, venga. Por ahí no. #LaResistencia@CristiPedrochepic.twitter.com/03kNqG5flm — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) June 25, 2020

Llegaba el momento de la pregunta clave, ¿Cuánto dinero tiene Cristina en el banco?': "En el banco algo hay, soy muy ahorradora, aunque la gente piensa que gano más de lo que de verdad ingreso. El presupuesto del Rayo Vallecano, pues doce veces menos", confesaba la colaboradora de 'Zapeando'. Inmediatamente, el programa se ponía a buscar el presupuesto del equipo en internet. Antes de que dieran con él, era la propia vallecana quien explicaba cuánto dinero creía que tenía su equipo de los amores: "Creo que es de unos 12 millones de euros". Finalmente, dejaba de dar rodeos y desvelaba cuánto tenía en el banco: "Tengo algo menos de un millón de euros, pero con muchas deudas".

