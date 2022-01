Cristina Pedroche confiesa la inesperada felicitación que ha recibido tras las campanadas: viejo conocido

Cristina Pedroche ha dado la bienvenida al 2022 junto a Alberto Chicote en Antena 3, como ya es tradición. El vestido de la presentadora es uno de los detalles que más intriga ha generado y en esta ocasión ha sido de lo más llamativo. Pedroche ha querido homenajear al fallecido Manuel Piña y ha lucido un modelo de tafetán calado firmado por el diseñador con el que ha buscado reflejar la metamorfosis.

Metalizado, de tafetán calado y acabado con remaches metálicos, así ha sido el look, una pieza que Manuel Piña creó en 1990 y que ha sido prestada por el museo de Manzanares (Ciudad Real). Se trata de una creación pertenece a la colección que Manuel Piña legó a su muerte en 1994 a su pueblo natal que actualmente atesora en un museo que lleva su nombre.

Sale a la luz el dinero que ha cobrado Cristina Pedroche por dar las Campanadas del 2021 en Antena 3 La presentadora es la que más expectación levanta cada año, debido a las incógnitas que rodean su vestido Mabel VelascoMadrid 01 ene 2022 - 13:35

El estilismo se completa con el trabajo de BUJ Studio y Manuel Albarran, dos diseñadores vivos que dialogan con la obra del fallecido diseñador. Buj Studio se ha encargado de realizar la capa alada, una pieza que cuenta con más de 580 horas de trabajo entre diseño y confección, y Manuel Albarran, encargado de realizar los complementos del estilismo: casco, uñas y zapatos.





Y este año, más allá del vestido, la presentadora ha pasado a formar parte de la historia de la televisión, y es que, por primera vez,Antena 3 ha sido la cadena más vista para seguir las campanadas, superando a La 1 de Televisión Española. Según los datos de audiencia, la primera cadena de Atresmedia contó con 7,5 millones de espectadores y un 37,9% de audiencia, frente a los 4,8 millones de La 1 y su 23,9%, en las uvas con Anne Igartiburu y Jacob Petrus.

Saber que nos hemos tomado, @cristipedroche y yo, las uvas con mas de SEIS MILLONES de españoles… es un SUBIDÓN MAXIMO!!!

Gracias a tod@s!!! pic.twitter.com/uxAo6bzk4j — Alberto Chicote (@albertochicote) January 2, 2022





El mensaje de Ramón García a Cristina Pedroche tras las campanadas

Este lunes, Cristina Pedroche ha estado, como es habitual, en La Sexta, como colaboradora en 'Zapeando', donde ha sacado de dudas a los espectadores sobre su verdadero cambio de look, además de revelar numerosos detalles sobre cómo vivió las campanadas.

¡#Feliz2022 zapeanders! ???? Hoy en #zapeando2011 hacemos un repaso a las CAMPANADAS por España y por el MUNDO ?? Lo mejor del fin de año lo tenéis en @laSextaTV ?? a las 15:45 ? ¡Os esperamos! ?? pic.twitter.com/6VHyZG51pq — zapeando (@zapeandola6) January 3, 2022





La presentadora recibió un mensaje que le hizo especial ilusión en una noche tan señalada para ella, y ha querido compartirlo con los espectadores. Ramón García, mítico presentador de las campanadas, que además este año ha estado junto a Ibai Llanos tomándose las uvas en Twitch, escribió a Pedroche para felicitarla.

"No tenía su número de teléfono y me mandó un mensaje para darme la enhorabuena, no solo por la cifra de este año, sino por la evolución que él ha podido ver, y para mí es el referente de las campanadas, desde pequeña me acuerdo de él y de su capa", contaba la presentadora compartiendo su ilusión por dichas palabras, que ha calificado como un "detallazo" por parte de Ramontxu.