Matías Prats sorprende a los espectadores de Antena 3 al comentar el estilismo de Pedroche en las campanadas

Es uno de los momentos más esperados por muchos espectadores de Antena 3. El estilismo de Cristina Pedroche, para bien o para mal, es uno de los asuntos más comentados el primer día del año y los usuarios de las redes sociales esperan el momento en el que la periodista se descubre, minutos antes de las doce campanadas, para mostrar su traje de Fin de Año.

Esta pasada medianoche, en la despedida del año 2021, la la presentadora lució un diseño del desaparecido diseñador Manuel Piña inspirado en la metamorfosis de los insectos, completado con una impresionante capa de BUJ Studio y un casco de Manuel Albarrán.

¡Ha llegado el momento! Así es el vestido de Cristina Pedroche en las #CampanadasA3 ?? https://t.co/BkWsNn94Pq



Antena 3 os desea un Feliz 2022 ????



Gracias por acompañarnos ? pic.twitter.com/bc2wTMXBup — antena 3 (@antena3com) December 31, 2021





Tras quitarse la capa, Cristina Pedroche dejó ver un vestido con un diseño transparente. No obstante, lo que más llamó la atención de los espectadores de Atresmedia no fue otro detalle más que el de su peinado: la presentadora se mostró al mundo con la cabeza completamente rapada, que representaba "la metamorfosis de los insectos y los reptiles, y su renacer", tal y como quiso explicar ella misma. Es cierto que Cristina Pedro se ha dejado ver en los últimos años con distintos estilismos y peinados, pero el cambio radical de look ha dejado sorprendidos a todos aquellos que decidieron seguir la entrada al nuevo año con Chicote y Pedroche.





Ha sido precisamente su peinado en lo que ha querido fijar el presentador de los Informativos de Antena 3, Matías Prats, que como no podía ser de otra forma ha tirado, una vez más, de humor para comentar el estilismo de su compañera de televisión.

Matías Prats sorprende a los seguidores de Antena 3 al comentar el estilismo de Cristina Pedroche

Matías Prats ha vuelto a ser viral en las redes sociales por un chiste con el que ha dado paso a una compañera este sábado. Los juegos de palabras del periodista ya son historia de la televisión. No es la primera vez que el presentador de los Informativos de Antena 3 tira de humor durante el fin de semana y, normalmente, sus ocurrencias en directo terminan siendo virales y causando las risas de muchos de sus compañeros.

Esta vez, Matías Pratsha sido protagonista, precisamente, por "ponerle nota" al cambio de look de Cristina Pedroche. "Cristina Pedroche sorprendió no solo por su vestido, sino también por su peinado", comenzaba diciendo Matías Prats.





"Año tras año aumenta la expectación por ver el estilismo de la presentadora en la retransmisión más especial del año", seguía el presentador de informativos. "Anoche se atrevió con un futurista modelo de hace 30 años del fallecido diseñador Manuel Piña. Su peinado al cero, también fue notable", bromeó Prats. Sus palabras, como no podían ser de otra forma, se han hecho virales.