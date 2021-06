Cristina Pardo estalla por los reproches de Gonzalo Miró por su salida en 'Liarla Pardo': "Resentido"

Hace unas semanas, Mamen Mendizábal informó a través de sus redes sociales de que había acordado un punto y final a su etapa en 'Más vale tarde'.La periodista, tras 9 años presentando y dirigiendo el espacio de laSexta, se ha decantado por pasar página para poder enfrentarse a nuevos retos profesionales. Por el momento, solo se sabe que su futuro trabajo será en la misma cadena.

Esta noticia ha supuesto una oleada de cambios para Atresmedia, ya que su salida ha provocado la desaparición de otros compañeros de cadena de su programa. Iñaki López y Cristina Pardo serán los encargados de coger el relevo de Mendizábal en 'Más vale tarde'. Esto ha supuesto que 'La Sexta Noche' y 'Liarla Pardo' se queden sin sus icónicos rostros.

A pesar de todo el revuelo causado en La Sexta por los constantes cambios, se confirmó que Nuria Roca será la encargada de presentar su propio programa la tarde de los domingos. Como consecuencia, Pardo se despedirá de 'Liarla Pardo' en julio y con ella su formato, ya que no volverá con una nueva temporada. Mientras que, de la misma manera, según corroboró Iñaki López en sus redes sociales, José Yélamo será el presentador que se pondrá al frente de 'La Sexta Noche' la próxima temporada.

No obstante, todos estos cambios en los espacios de La Sexta no han gustado a todos. Y es que parece que Gonzalo Miró no se ha tomado demasiado bien la salida de Cristina Pardo y con ella el fin de 'Liarla Pardo', ya que no ha dudado en reprocharle a la presentadora que vaya a dejar el programa.

Como es habitual, este sábado, la presentadora contaba con la colaboración de Celia Villalobos y Gonzalo Miró, quienes hicieron hincapié en las polémicas imágenes que mostraban los botellones que se habían celebrado este fin de semana y en las que se veía a los asistentes sin mascarilla y sin cumplir la distancia social.









"Nos dejas tirados a nosotros"

"Ganas de salir tenemos todos porque yo debo reconocer que hace unos días salí y, obviamente hay horarios, cierran los establecimientos y dije: 'vaya, qué pena que me tengo que ir a casa", se quejaba entonces la conductora del espacio de La Sexta. "Tú lo que quieres es tomarte una fideuá con mahonesa el domingo por la mañana", le señalaba entonces Miró. "Mi plato de resaca", corroboraba Pardo.

"La has cogido al vuelo capitán Schettino", contestaba el colaborador muy irónico, haciendo alusión al capitán del Costa Concordia que saltó del barco. "Gonzalo, eres un resentido", le acusaba la presentadora a su compañero por su comentario. "Pues no te queda nada", reconoció el exoncursante de 'MasterChef Celebrity'.

"Está resentido porque a partir de septiembre voy a estar en las tardes de lunes a viernes y no aquí", aclaraba la presentadora. "Y me llama Schettino que es el capitán del Costa Concordia que saltó del barco a una lancha y dejó a allí a todos", agregaba. "El capitán que saltó el primero del barco, pues capitana Schettino", matizó Miró, señalando a Pardo.

"No es una cuestión de que te vayas a presentar otro programa, es una cuestión de que nos dejas tirados a nosotros", sentenció el colaborador. "Bueno, hijo, tirados... Vamos a ver ¿Tú ya tenías trabajo antes de conocerme a mí, no?", se justificó Pardo. "Pero no contigo", insistió Miró tras reconocer que le está intentando llevar con ella, pero se está "haciendo de rogar". "Bueno, yo no haré como Schettino y diré que me caí a la lancha sin querer", se defendió la presentadora. "Menos mal", apuntó Miró.