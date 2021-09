Cristina Pardo se desespera con Almeida en 'Más vale tarde': "¡Respóndame!"

Cristina Pardo e Iñaki López recibieron a José Luis Martínez-Almeida como invitado en 'Más vale tarde' para analizar la situación política. Los presentadores hicieron hincapié en el futuro liderazgo del PP e intentaron sacar información al respecto mediante sus preguntas formuladas al alcalde de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el político no se mostraba muy por la labor y daba respuestas muy abiertas, lo que hizo estallar a la presentadora.

El momento más tenso se dio cuando la conductora del espacio le preguntó, de forma muy directa, si tenía pensado presentarse después de que Génova "le haya puesto en la picota". "Si yo dijera que me voy a presentar, que no me voy a presentar o que no lo sé, lo único que haría es avivar un debate que no procede. Por tanto, si no le importa, me limitó a decir que no toca y que me limitó a ratificar", se plantaba Almeida, muy claro.

"Tengo una gran relación con Ayuso, me parece bien que se presente, pero el congreso se celebrará dentro de nueve meses. Por tanto, yo creo que cuando las cosas tengan que pasar, que pasen", agregaba. Desesperada por las respuestas del político, Pardo optó por utilizar un truco para sacarle la respuesta de otra manera,

"Pues déjeme que le haga la pregunta de otra manera", solicitó la presentadora. "¿Por qué piensa que voy a contestar otra cosa porque me la hace de otra manera?", pregunto el alcalde de la capital con una irónica sonrisa, interrumpiendo a la presentadora. "Déjeme un segundo", le pidió Pardo para retomar la pregunta.









"¡Dígamelo usted. Respóndame!"

"Ayuso ha dicho que ella puede ser presidenta del PP de Madrid porque es mujer y puede hacer dos cosas a la vez. Usted, a pesar de ser hombre, ¿Puede hacer dos cosas a la vez?", le preguntó entonces la conductora del espacio con una sonrisa que acabó contagiando a Almeida.

"Eso lo deberían decir los que me conocen", respondió el político entre risas, volviendo a contestar de manera esquiva, lo que acabó desesperando a la presentadora. "¡Pero, oiga, señor Almeida!", exclamó Pardo, aparentemente cansada de este tipo de contestaciones por parte del entrevistado.

"Ya sabe que, cuando a mí me preguntan si usted se considera un buen alcalde o se considera tal. Yo siempre digo que no soy quien para juzgarme, quien me tiene que juzgar son los que me conocen... ¿Usted cree que yo puedo hacer dos cosas a la vez?", se justificaba Almeida. "¡Dígamelo usted. Respóndame!", exclamaba la presentadora. "¿Yo puedo hacer dos cosas a la vez? Pues depende de qué dos cosas sean", opto por decir Almeida.