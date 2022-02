Cristina Medina ('La que se avecina') revela cómo se encuentra en su lucha contra el cáncer: "Estoy de luto"

El pasado mes de septiembre, Cristina Medina, quien interpreta a Nines en ‘La que se avecina’, dio una mala noticia desde sus redes sociales. La actriz anunció que la habían diagnosticado cáncer de mama, por lo que se encuentra luchando contra le enfermedad desde entones. En todo momento, la artista se ha mostrado muy optimista frente a futuro.

"Estoy luchando contra un cáncer de mama, todo tiene buen pronóstico y no os vais a librar de mí tan fácilmente… Tengo la fortuna de sentirme muy querida y acompañada por todo el mundo, no son suficientes las ayudas que da el Estado contra el tratamiento, son muchísimos los efectos secundarios que se padecen...", contaba desde su cuenta oficial de Instagram. "Tengo la fortuna de tener unos ahorros y poder tirar de ellos. Las cremas oncológicas para tu calva son un dineral, los turbantes, los gorros... No tengáis pudor en regalar un turbante. Entiendo que hay cosas que tienen una carga emocional muy fuerte, pero que no os dé pudor… La fuerza la sacamos al final", agregaba.

Desde entonces, ha estado compartiendo su evolución a través de sus redes sociales. En los últimos vídeos publicados, la actriz se ha mostrado con total naturalidad, sin filtros y sin pañuelos, para mostrar el cambio físico que ha sufrido por la enfermedad. "Yo estoy en el tratamiento hormonal, que te duelen las articulaciones lo más grande", contaba para contar las novedades respecto a su estado de salud, aunque principalmente quiso dirigirse a "la gente que estéis como yo, que ya hayáis terminado la quimio y la radio".

Asimismo, la actriz recomendó hacer "ejercicio de una manera light", dado que esto facilita la recuperación. "Ahora es cuando a mí me está viviendo el shock emocional fuerte, como cuando te lo diagnostican y entras en el proceso de los médicos y el tratamiento, te destruyen", confiesa Medina. "Hay cosa que he descubierto, que es lo que quiero compartir con vosotros: se supone que, dentro de unos meses, cuando todo en nuestro organismo se vaya recuperando, seremos la versión mejorada de nosotras mismas. Eso es lo que dice mucha gente que ha pasado por esta enfermedad", confesaba.





"La versión anterior está como destruida"

"Ahora mismo yo no me siento una versión mejorada, la versión anterior está como destruida", se lamentaba la intérpret. "He intentado darle un porqué a todas estas emociones, que son un barullo de tristeza, ansiedad, miedo... De todo y hay una reflexión a la que he llegado, que me ha servido de mucha ayuda: al menos yo, considero que estoy viviendo una especie de luto de la que era", aseguraba, haciendo referencia a que se encuentra despidiéndose de quien era antes del cáncer.

"Seguramente, dentro de unos meses, cuando me sienta más recuperada, volverá la anterior con la nueva y haremos una versión nueva", reflexionaba Medina. "Por si hay alguien que también está confundida y, en vez de sentirse feliz de haber terminado el tratamiento, está como un gato en una bolsa, que sepáis que yo estoy igual", reconocía para animar a quienes se encuentran en su misma situación.

"La gente que insiste, por cojones, que estamos bien cuando no es así, si no quiere escuchar la verdad, que no pregunte. Normalmente, son gente que no está en tu día a día, porque si no, saben perfectamente que bien no estás", declaraba tras asegurar que llegar a esta reflexión le "ha servido de ayuda pensar que está en luto".