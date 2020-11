El corte de Alfonso Guerra a Gonzo en 'Salvados' tras su pregunta sobre el Rey Felipe VI

Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno de España durante la etapa de Felipe González, ha estado presente este domingo en el programa 'Salvados' de La Sexta, donde ha protagonizado alguna que otra bronca dialéctica con el presentador, Fer González Gonzo. En este sentido, el político socialista se ha mostrado ciertamente molesto cuando el periodista le ha preguntado por el Rey Felipe VI y por la relación que mantenía con su padre el Rey Juan Carlos I.

El corte de Alfonso Guerra a Gonzo

El presentador de La Sexta ha preguntado a Alfonso Guerra sobre si le parecía bien que el monarca tuviera conocimiento de ciertas informaciones sobre su padre, algo a lo que el que fue mano derecha de Felipe González en Moncloa ha respondido de forma directa: "¿Y qué quiere decir eso? ¿Es un delito no decir que conocía que existía una fundación?, ¿A dónde quiere llegar? Usted quiere ser el juez, el fiscal y el policía. Usted está dando por supuesto cosas que no son verdad porque está suponiendo que fallaron los elementos de control, todo depende de lo que digan los jueces. Hasta ahora no hay un solo juez que haya dicho ni una sola palabra".

No es la primera vez que Alfonso Guerra defiende la figura de Felipe VI a través de una entrevista, el pasado mes de agosto, el político socialista se mostró contrario a la salida del rey emérito Juan Carlos I, así como la "manera de obligar" al rey Felipe VI a quitar capacidades a su padre y "de repudiarle", a pesar de que se haya hecho para fortalecer la monarquía. Guerra aseguró que esa es una opinión personal que no compromete al resto de firmantes del manifiesto que firmó con otras 74 personas, donde defienden la inocencia de don Juan Carlos y su papel histórico.

La opinión de Alfonso Guerra sobre el Rey Juan Carlos I

En su opinión, los ataques que se hacen a la monarquía no son para reforzar la democracia, sino para atacar el sistema que la Constitución establece, "con unos valores estrictamente republicanos". En cuanto a la forma de salir de España del rey emérito, ha reconocido en varias ocasiones que no debió hacerlo como lo hizo, ni "obligar al rey en activo a quitarle capacidades, sacándolo de donde vive y del país. Está hecho mal, aunque esté hecho "con la intención de fortalecer a la institución" porque "creo que la debilita". A su juicio, cuando se ataca al rey "se está intentando atacar a la Constitución y al sistema" y ha abogado por que "las derechas" condenen el golpe militar contra la República y "la izquierda" deje de "autoengañarse con la idealización" de la II República, para normalizar la democracia.

