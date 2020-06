La corresponsal de TVE en China denuncia censura tras último rebrote de coronavirus: "Te hacen borrar todo"

Parece que poco a poco, y paso a paso, se ve más cerca la luz al final de este oscuro túnel que ha sido el coronavirus. Tras las imágenes de hospitales colapsados, pabellones convertidos en morges improvisados, y meses de confinamiento, el número de contagios y de fallecidos ha descendido aparentemente hasta un punto que acerca la vuelta a la normalidad.

Sin embargo, todavía hay muchas incognitas que envuelven al origen de la enfermedad.El hermetismo y la falta de transparencia del gobierno chino hacen apuntar que en un principio se ocultó el número de muertos reales que se dieron en los primeros meses de Wuhan. A pesar de las medidas tomadas en el país asiático, y de la ayuda prestada en concepto de material sanitario a varios países, China continúa bajo los focos de la sospecha.

Mavi Doñate (TVE) denuncia la censura de las autoridades chinas

A pesar de que la situación está mejorando en lugares como España, y que las duras medidas de China han hecho efecto a lo largo de estos meses, en Pekín no han podido evitar sufrir un rebrote de los casos en las últimas semanas. Una información que se está dando al mundo a pesar de los esfuerzos de las autoridades locales para mantener el hermetismo que rodea la situación en el país oriental.

Así lo ha querido denunciar la periodista de TVE, corresponsal en China, Mavi Doñate. La periodista ha sido alabada por su trabajo a lo largo de estos meses desde un país donde la facilidad de información no es una de las características habituales. También ha sonado Doñate en las últimas semanas en el 'loco' baile de corresponsalesque vive TVE en su reestructuración interna.

Mientras tanto, Doñate continúa informando sobre todo lo que acontece en el primer país que alertó sobre el COVID-19. Estos días se ha acercado a Pekín para informar sobre el nuevo rebrote que ha puesto a la ciudad en jaque. Al parecer esto no ha sido una labor fácil, tal y como ha denunciado en sus redes sociales la propia periodista de TVE.

"Hoy me reconozco agotada, harta, cansada y enfadada de que no nos dejen grabar nada de nada. Allá donde vamos para sacar imágenes acabamos rodeados de 10 policías. Enseñas 20 veces la documentacion te hacen borrar todo... No sabéis lo que cuesta sacar una historia propia", escribía lamentándose amargamente sobre la situación que esta viviendo una y otra vez cada vez que trabaja en las calles de la ciudad china.

"Y todo por querer grabar una fila de vecinos a los que van a hacer el test porque estuvieron en el mercado cerrado por el nuevo brote. Le explicamos que es algo positivo. Da igual... Es imposible trabajar", termina denunciando.

