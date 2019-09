La contundente respuesta de Dani Mateo a sus críticos tras el polémico estreno en 'Zapeando'

Dani Mateo ha empezado su andadra en 'Zapeando' con mal pie. Las redes sociales se han llenado de duras críticas contra el nuevo presentador del programa vespertino de La Sexta y tanto el colaborador de 'El Intermedio' como la organización del espacio de humor de la sobremesa han respondido. 'Zapeando' ha vuelto a la estructura original del programa que ha presentado Frank Blanco hasta el viernes 30 de agosto y ha recogido el guante de los críticos en la escaleta.

"Te podrías haber quedado durmiendo la siesta", ha espetado Anna Simon a su nuevo jefe. Quique Peinado ha salido en defensa de Mateo y ha pedido darle una nueva oportunidad al recién estrenado presentador. "¿Otra? Si ya le dimos ayer una y casi se carga el programa. ¡Que nos lo ha dado roto!", ha exclamado la colaboradora. Dani Mateo ha contestado a los críticos y se ha echado flores: "No lo hice tan mal. Solo me llegaron cinco amenazas de muerte. Lo habitual son de quince a veinte".

"Twitter habla y nosotros le hacemos caso"

El programa ha dedicado una sección a repasar algunas de las críticas más destacadas que los televidentes enviaron a través de Twitter durante el estreno de la temporada: "Vamos con otro programa que arrancó ayer con polémica, el nuestro", ha señalado el presentador. "Por resumir, el sentir general de los espectadores quedó plasmado en este tuit", ha comentado Peinado, mostrando una publicación que repetía la palabra 'basura' infinidad de veces.

Dani Mateo ha afirmado que las críticas han sido mucho más suaves que el único tuit que recibieron cuando se estrenó 'Sé lo que hicisteis...' en 2008, en el que insultaron a su madre. Fueron muchos los seguidores que pidieron que volviera el formato de 'Zapeando' de Frank Blanco y el programa ha actuado en consecuencia para evitar el desplome de audiencia. "Ya lo veis, Twitter habla y nosotros le hacemos caso. Estamos ahí, leyendo... Bueno, pues ya estamos todos, aquí sentados en la mesa. Ahora ya podéis poneros con lo de la paz mundial, a ver si os hacen tanto caso", ha comentado Mateo con un tono jocoso.

Dani Mateo un tío que no soporto, que tiene 0 gracia y encima ponen risas falsas a sus mierdas de chistes..Maneras de cargarse un programazo nivel Dios ���� #HastaLuegoZapeando #zapeando1443 — A I N H O A (@ainhoaf_) September 2, 2019

Quiero mi zapeando de antes con todos en la mesa y comentando todo lo que pasa en la actualidad con humor #zapeando1443 — maria �� (@mariaxmccall) September 2, 2019

En la entrevista que concedió a 'Espejo público' ha agradecido tanto las críticas positivas como las negativas: "A los que les gustó, muchas gracias, y a los que no, muchas gracias también por criticarnos". Ha asegurado que el programa sigue siendo Zapeando y ha ironizado con lo 'bien' que le fue su debut: "La cámara me quiere, hay gente que no, pero la cámara me quiere mucho".